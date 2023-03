Ben Affleck explica la verdad sobre su tenso momento con Jennifer Lopez en los Grammy

Ha pasado más de un mes desde que las imágenes de Ben Affleck con cara de aburrimiento en los Grammy dieran la vuelta al mundo. El actor parecía no sentirse cómodo en la gala y su cara de hastío no pasó en absoluto inadvertida entre el público, tanto que incluso su esposa le recriminó su actitud. Ahora el protagonista de The Tender Bar ha querido aclarar lo que verdaderamente ocurrió esa noche. Affleck ha confesado que, lejos de lo que pudiera parecer, se lo pasó bien en la ceremonia e incluso se estaba divirtiendo, cuando se produjo el supuesto momento de tensión entre él y su esposa.

No obastante, lo que ocurrió es que cuando vio que el presentador de los Grammy, Trevor Noah, que se acercaba hacia ellos pensó en cederle todo el protagonismo a su esposa, que es cantante y una gran estrella en esta entrega de premios de la múisica. "Nos estaban enfocando, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: 'Tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor'".

Este gesto en lugar de agradar a JLo lo que hizo fue enfadarla. "Ella me respondió: 'Más te vale no irte. Eso es cosa de marido y mujer'. Y yo estoy como 'Está bien, ¿de quién es este evento?' Como que no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa". "Me lo pasé bien en los Grammy. Mi mujer iba a ir y pensé: 'Bueno, habrá buena música. Puede que sea divertido". Y así fue. En medio de las pausas publicitarias se vio al ganador de Oscar por Argo muy cariñoso con su mujer, conversó y bromeó con Adrien Brody, además de compartir la misma mesa que Dwayne Johnson 'La Roca'.

En cuanto a los comentarios de algunos usuarios que señalaban que estaba ebrio durante el espectáculo, se puso serio y lamentó ese tipo de opiniones. "He ido a eventos y me he enfadado. He ido y me he aburrido. He ido a galas de premios y he estado borracho un montón de veces", reveló con total sinceridad. "Nadie ha dicho ni una sola vez que estuve borracho. Por eso ahora pensé: 'Qué interesante'. Eso plantea otra cuestión sobre si es prudente o no reconocer una adicción, porque hay mucha compasión, pero sigue habiendo un estigma tremendo que a menudo es bastante inhibidor. Creo que desincentiva a las personas a mejorar sus vidas", quiso recalcar.

Sobre este tema ha querido ir más allá y ha revelado que su mejor consejo para una persona que libra una batalla con el alcoholismo es que no lo haga público. Depués de confesar su problema. "me convertí, sin ningún deseo propio, en uno de los chicos del cartel del alcoholismo y la recuperación de los actores".. "Y lo mejor de eso es que a veces la gente me llama y me dice: "Oye, ¿puedes ayudarme?' Y me hace sentir tan bien hacer eso. Pero a menudo, lo que le digo a la gente es que eviten que [su adicción] salga a la luz. No necesitas ser el niño del cartel de nadie. No hace falta que se lo digas a nadie. Por eso hay dos palabras que son igual de importantes: Alcohólicos Anónimos. Siempre es anónimo", sentenció.