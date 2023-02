Jennifer Lopez celebra el cumple de sus mellizos con las fotos más tiernas de Ben Affleck y Marc Anthony con sus hijos

Los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony cumplen 15 años. La actriz y cantante ha dedicado un precioso mensaje de felicitación a sus 'cocos', como llama cariñosamente a Max y Emme, y ha publicado un vídeo de algunos de los mejores momentos junto a sus pequeños en el que ha incluido a Ben Affleck y por supuesto a Marc Anthony, padre de los niños.

"Feliz cumpleaños a mis hermosos y brillantes cocos", escribió en el pie de foto . "Estoy muy orgullosa de vosotros dos en todos los sentidos. Traéis tanta alegría y felicidad a mi corazón y alma. Os amo más allá para siempre Feliz cumpleaños", dice la cantante, de 53 años, que ha acompañado estas preciosas imágenes con la melodía de Fifteen de Taylor Swift.

En el video se incluyen las fotos más amorosas de Jennifer con sus hijos, en las que ve cómo han ido creciendo hasta convertirse en todo unos adolescentes, y aparece también alguna del día que Emme actuó con su madre en la Super Bowl en 2020. En el carrusel de imágenes destaca una foto en la que aparece su nueva familia, Ben Affleck abrazado a ella y a sus hijos mellizos.

Otra de las imágenes que más han enternecido a sus fans es la que el actor de Argo aparece con Max en brazos mientras duerme durante un viaje en coche. Y muy relevante también es la imagen de su exmarido, Marc Anthony, con el que mantiene muy buena relación, rodeado de todos sus hijos. El cantante tiene seis y en los próximos meses dará la bienvenida a su séptimo hijo tras anunciar su próxima paternidad después de su boda con Nadia Ferreira, publicada en exclusiva por ¡HOLA!

Affleck es un padrazo no solo con sus hijos, sino también con los de JLo

Si de algo se siente pelnamente agradecida Jennifer Lopez es que Ben Affleck trate con el mismo cariño a sus hijos que a los suyos. "Me siento bendecida, por poder contar en mi vida con una persona que me ama y que está profundamente involucrado con la familia", señaló coincidiendo con la celebración del Día el Padre en Estaods Unidos. "Es el padre más generoso y desinteresado que conozco, pero no solo con sus hijos sino también con los míos", decía de su marido.

La diva del Bronx y el ganador del Oscar han formado una numerosísima familia con sus cinco hijos, que lejos de ser un obstáculo para ellos se ha convertido en un motivo más de unión, Además de los mellizos de la protagonista de Cásate conmigo, que han cumplido 15 años, se unen los tres hijos del intérprete de Deep Water, Violet, de 17 años, Seraphina, de 14 y Samuel, de 10, nacidos de su relación con Jennifer Garner. Hace apenas cinco meses todos ellos fueron testigos de la boda de la pareja en Georgia.

