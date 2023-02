Jennifer Lopez y Ben Affleck celebran San Valentín con dos simbólicos y románticos tatuajes

Jennifer Lopez y Ben Affleck están over the moon, como dice la expresión inglesa, que se refiere a que no pueden estar más felices y encantados después de su boda. La cantante y actriz ha revelado que es tal su felicidad que han decidido tatuarse sus nombres por el día de San Valentín. La diva del Bronx ha publicado las imágenes de los tatuajes que se ha hecho cada uno para celebrar esta señalada fecha: el de él formado por unas flechas y las iniciales de la pareja en el lateral de su torso, y el de ella, una flecha que atraviesa un símbolo de infinito compuesto por los nombres de Jennifer y Ben.

-Siete tatuajes coordinados para hacerse en pareja

JLo ha querido compartir esta última muestra de amor y ha publicado diez fotos de la pareja acompañadas de la leyenda : "Feliz día de San Valentín mi amor" y los hashtag, "el compromiso es sexy", "estos somos nosotros entonces", "estos somos ahora" y "esta soy yo ahora". La pareja ha dedicido celebrar su primer San Valentín como casados con este detalle tan romántico y de por vida que lucirán eternamente inscrito en su piel.

Recrean la foto del vídeo 'Jenny from the Block'

Lopez, de 53 años, ha querido compartir algunas imágenes divertidas de la pareja, una de ellas en un yate en la que pone la mano sobre su trasero mientras ella sonríe, escena icónica de su video musical Jenny from the Block de 2002, otras de su primer compromiso cuando asistieron juntos a la 75ª edición de los Oscar.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron por sorpresa en Las Vegas el pasado 16 de julio. La cantante y actriz hicieron realidad 'su boda soñada' veinte años después del incio de su romance. "Lo hicimos (...) Fue la mejor boda que podíamos haber imaginado", confesó la intérprete de Cásate conmigo. Un mes después de su sí, quiero en la ciudad del juego, el matrimonio organizó una segunda celebración de tres días en la fabulosa mansión del actor en Georgia. Los novios renovaron sus votos el 20 de agosto en presencia de su familia y amigos. Recordemos que JLo y Affleck estuvieron a punto de casarse en 2004, pero entonces cancelaron su compromiso.

Una bonita prueba de amor que coincide en el tiempo con el anuncio de la próxima paternidad de su exmarido y padre de sus hijos, Marc Anthony, con quien mantiene muy buena relación. El cantante puertorriqueño y su esposa, Nadia Ferreira, que se casaron hace apenas unas semanas, el 28 de enero en Miami en una boda que publicó en exclusiva ¡HOLA!, esperan su primer hijo juntos. "¡El mejor regalo de San Valentín! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas", escribió la pareja. Será el sétimo hijo de Marc Anthony, que es padre de Ariana, de 29 años, junto la expolicía Debbie Rosado, posteriormente adoptó a Alex, alias Chase, de 33 años. De su matrimonio con Dayanara Torres nacieron Cristian, de 22, y Ryan, de 19 y con Jennifer Lopez tuvo a sus hijos mellizos Emme y Max, de 14.