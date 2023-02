Jennifer Lopez y Ben Affleck en familia: la imagen que despeja todas las dudas

Jennifer Lopez (53) y Ben Affleck (50) han disfrutado de un divertido plan de familia este domingo. La pareja de artistas se ha desplazado hasta un parque de Los Ángeles con sus respectivos hijos: los mellizos Max y Emme (14), nacidos de la relación de la cantante con Marc Anthony; Violet (17), Seraphine (13) y Samuel (10), los retoños del protagonista de Batman, fruto de su anterior matrimonio con Jennifer Garner, para montar en monopatín.

VER GALERÍA

Ataviados con ropas anchas y cómodas para hacer más fácil la práctica de este deporte, que requiere de una gran agilidad y coordinación, los jóvenes han demostrado sus habilidades sobre la tabla con espectaculares giros y saltos. Una jornada de lo más agradable que ha quedado completamente inmortalizada por el ganador del Oscar que con una cámara profesional ha ido grabando cada uno de sus movimientos.

Jennifer López pasea con su hija Emme por Los Ángeles a la misma hora que Marc Anthony se da el 'sí, quiero' en Miami

VER GALERÍA

Sin duda, una muestra más de la buena sintonía que impera en su hogar, ya que, como confesó la diva del Bronx, los adolescentes tuvieron que vivir un proceso de adaptación a su nueva realidad, pero finalmente han logrado encajar, siendo buenos amigos, e, incluso, comparten aficiones. Un hecho que hace muy feliz a sus progenitores. "Ha sido una transición emocional, pero me siento como si todos mis sueños se hubieran cumplido", relataba la intérprete de Planes de boda en el programa de televisión estadounidense Today.

Jennifer Lopez crea su propio meme de Ben Affleck y provoca una oleada de aplausos... pero también muchas críticas

VER GALERÍA

Además, esta velada ha servido para despejar las dudas que en los últimos días ha surgido sobre la relación de JLo y la estrella de Armageddon, que se mostró con gesto serio e incómodo durante toda la gala de los Grammys mientras que su esposa le llamaba la atención por esa actitud negativa, lo que hizo a muchos especular sobre una posible crisis entre ellos. Muchos testigos desmintieron estos rumores asegurando que se veían "tan enamorados como siempre" y la bailarina bromeó sobre este pequeño malentendido compartiendo una fotografía en sus perfiles sociales que estaba acompañada por un sentido texto. "Los mejores momentos, siempre con mi marido".

Sabemos lo que le dijo Jennifer Lopez a Ben Affleck en el tenso momento que vivieron en los Grammy

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Precisamente, Ben Affleck tiene mucho que ver con el regreso a la música de Jennifer Lopez. Este 2023, lanzará al mercado su disco This is me Me... Now (Esta soy yo ahora) en el que se incluirán varios sencillos dedicados al actor, una de sus mayores fuentes de inspiración. Uno de los temas más esperados por sus admiradores es Midnight Trip To Vegas, en el que se desvelarán algunos de los detalles inéditos de su enlace sorpresa en la ciudad del juego. Una boda que el actor se encargó de organizar para evitar que los nervios y la presión les volviesen a separar como hace dos décadas.