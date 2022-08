Jennifer Lopez comparte la primera imagen vestida de novia tras su boda en Georgia

La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido uno de los eventos sociales más esperados del año. El culmen de una historia de amor propia de un cuento de hadas que ha logrado demostrar que las segundas partes sí pueden ser buenas, ya que la pareja se ha dado el sí quiero 20 años después de su primer compromiso. Tras una primera ceremonia por sorpresa en Las Vegas, al que solo asistió su círculo más cercano, los novios han vuelto a renovar sus votos en presencia de toda su familia y amigos. En todo momento, han querido proteger su intimidad y la de sus invitados, puesto que a penas han hecho público ningún detalle de este significativo día. Sin embargo, la actriz ha roto el misterio revelando uno de los secretos mejor guardados: el vestido que ha elegido para su enlace con el protagonista de Armageddon.

Ha sido a través de sus perfiles sociales, donde la intérprete ha compartido con todos sus seguidores este espectacular retrato de ella vestida de novia. Una fotografía con la que agradecer a sus incondicionales las muestras de cariño y los buenos deseos que le han hecho llegar en esta nueva etapa como mujer casada. Un selfie en el que se podía apreciar su mirada segura y un semblante algo serio, a buen seguro fruto de los nervios previos a declarar su cariño al que ha definido como el hombre de su vida.

Otro de los instantes más bonitos de la velada también tiene relación con su estilismo, puesto que fueron sus hijos: los mellizos Max y Emme (14) y los del actor Violet Anne (16), Seraphina Rose (13) y Max (10) los encargados de portar y colocar el velo. Una muestra más de la buena sintonía que hay entre todos los miembros de la familia. Un fin de semana lleno de emociones en el que los asistentes a la boda fueron agasajados con todo tipo de lujos: una gran barbacoa, fuegos artificiales o un relajante masaje en el spa, así como una bolsa con varios obsequios personalizados. Sin embargo, el fin de fiestas ha supuesto la vuelta a la normalidad para los dos enamorados que han retomado su agenda repleta de numerosos compromisos profesionales.

Un vestido de inspiración flamenca

Para su camino hasta el altar JLo se decantó por un diseño firmado por Ralph Lauren, un espectacular traje de corte sirena, que resaltaba todavía más su estilizada figura. Pero, sin ninguna duda, eran los pequeños detalles los que marcaban la diferencia, desde un cuello alto envuelto en plumas; el escote cut-out en la zona de la espalda, lo que le aportaba un toque más atrevido; o la gran cola formada por distintas capas de volantes. Como no podía ser de otra manera, a este look no le han faltado los accesorios, como un velo que cubría su rostro. Igualmente, lució unos llamativos pendientes en forma de lágrima compuesto por perlas y diamantes. En lo referido al maquillaje, siguiendo su línea habitual, la gran diva del Bronx cedió el protagonismo a la zona de los ojos con unos tonos ahumados.

