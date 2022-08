Ben Affleck regresa a casa con alianza de casado y sus tres hijos tras su boda con Jennifer Lopez

Han sido tres días de grandes celebraciones en la mansión que posee Ben Affleck en Georgia. El oscarizado actor se ha casado por segunda vez con Jennifer Lopez, una boda de la que esta vez han sido testigos sus hijos, Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 11, nacidos de su anterior matrimonio con Jennifer Garner. Sus niños, así como los de la cantante y actriz neoyorquina Emme y Max, de 14 años, han sido los otros grandes protagonistas de la celebración. Después de tres días a lo grande, Affleck regresaba a casa con sus hijos. El marido de Jennifer Lopez tomaba un avión de regreso a Los Ángeles con los niños que deben retomar su rutina y quehaceres diarios.

Violet, Seraphina y Samuel recogían sus maletas antes de entrar en el avión acompañados de su padre, que lucía el rostro cansado, pero feliz después de 72 horas sin parar en las que no solo han disfrutado él y su esposa, sino también todos los asistentes. El intérprete, de 50 años, eligió un look cómodo e informal de vaqueros, zapatillas y camiseta, mientras comprobaba con el personal que todo estuviera listo para su partida. Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la alianza que lució en el dedo anular de su mano izquierda.

Sus hijos pronto se reencontrarán con su madre, Jennifer Garner, que pese a estar invitada a la celebración, estaba encantada de que sus hijos estuviesen allí, tal y como reveló una fuente a Hollywood Life. La actriz de Pearl Harbour no pudo acudir por motivos laborales -rodaje en Texas- y el mismo día del 'sí, quiero' se la pudo ver de compras en compañía de su novio, el empresario John Miller, y el padre de la actriz, William John Garner. Los contrayentes y sus descendientes vivieron un extraordinario fin de semana de celebraciones, en el que hubo una fiesta previa a la boda para recibir a sus invitados, el gran día de la celebración nupcial y para culminar, una gran barbacoa como colofón a los festejos.

Todos en el cortejo nupcial

Los cinco hijos de la pareja actuaron como pajes en la celebración. Emme y Max, los mellizos que la cantante tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony, y Seraphina, una de las hijas que Ben Affleck y Jennifer Garner, se encargaron de llevar la larga cola y el velo de la novia que eligió para la ocasión un impresionante vestido de Alta Costura de Ralph Lauren. Samuel y Violet Affleck les seguían como parte del cortejo nupcial. Fue un momento de lo más emocionante para toda la familia, como reflejaba la sonrisa de JLo y Ben en su camino hacia el altar.

Los menores iban vestidos de blanco y lo que más llamó la atención fue lo coordinados que iban Emme, Seraphina, Max y Samuel, quienes optaron por usar un elegante traje blanco con zapatos negros, mientras que Violet destacó con un romántico vestido de tul y falda larga con los hombros al descubierto. Max, el hijo de JLo, como complemento, lució un sombrero de paja beige adornado con una banda negra y Samuel, un traje muy similar al de su padre con pajarita de color negra. Resultó un día inolvidable para todos ellos. Desde que sus padres Jen y Ben retomaran su romance, los hijos de los actores han logrado establecer unos fuertes lazos de unión y han congeniado a la perfección.

