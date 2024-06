Ben Affleck desvela (por fin) el motivo por el que siempre está tan incómodo delante de las cámaras

Ben Affleck no suele conceder entrevistas, por eso ha llamado tanto la atención que haya querido participar en el programa estadounidense Hart to Heart, presentado por el actor y comediante Kevin Hart. Su aparición en televisión ha sido de lo más inesperada no solo por ese motivo sino porque se ha emitido justo ahora, cuando el protagonista de Batman se encuentra en plena crisis matrimonial con Jennifer Lopez. Eso sí, es importante puntualizar que su encuentro con Hart fue grabado hace meses, mucho antes de que surgieran los rumores.

Durante la entrevista, el director de cine cuenta algunas de las anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera, se muestra especialmente relajado y divertido, incluso haciendo bromas, nada que ver con la tensión y la incomodidad que siempre muestra cuando aparece en público. Y esa es precisamente una de las preguntas que le hace Kevin Hart, haciendo referencia a las caras y los gestos que pone. Muy sincero, Ben confiesa que es "un poco tímido" y que él prefiere estar detrás de la cámara. "No me gusta que me presten mucha atención".

El actor menciona el revuelo mediático que provoca cada vez que sale de su casa, asegurando que: "La gente me ve y piensa: '¿Qué le pasa? Siempre está enfadado...' pero claro, es porque alguien tiene su cámara pegada a mi cara". "No me importa que me hagan fotos en un local, un estreno, lo que sea. Adelante, hazlo. Pero con mis hijos es otra cosa", dice sobre Violet , de 18 años, Seraphina , de 15, y Samuel , de 12, que comparte con su exmujer, la también actriz Jennifer Garner.

Charlando con Hart, Ben recuerda un día en el que estaban paseando por Times Square y se desató la locura. "Yo estaba como, 'Oh, Dios mío'... Había una señora que empezó a correr mientras nos grababa y gritaba '¡¡JLO!!' Luego llegaron todos los demás. Estábamos con nuestros hijos y cientos de personas gritando". "Claro, y en ese momento tienes que hacer como si todo estuviera bien", añade Kevin Hart. "Claro, por eso mi cara", dice Ben sin poder contener la risa. "Ella es muy famosa y provoca todo eso. La gente la ama. Representa algo importante para ellos", asegura sobre su mujer.

Sus palabras han sido muy comentadas ya que se trata de la primera vez que Ben Affleck se pronuncia sobre este tema que ha provocado tantos titulares a lo largo de estos años, especialmente desde que se casó con Jennifer Lopez. El actor de Perdida no lo pasa bien cuando tiene que ponerse delante de los flashes, y es algo que ha demostrado en muchas ocasiones.

No podemos olvidarnos del vídeo viral que protagonizó en los Premios Grammy de 2023, la tensión que mostró en el estreno de The Mother junto a su mujer en mayo de 2023 o sus gestos cuando las cámaras le hacen fotos paseando por la calle.

Según fuentes cercanas a la pareja, ese es precisamente el principal motivo que han desgastado su matrimonio, ya que tienen personalidades muy diferentes. "A ella le gusta compartirlo todo de su vida. Él es más introspectivo y reservado (...) Jennifer necesita eso, pero a Ben eso no lo hace feliz y le provoca mucho estrés", ha dicho una fuente a la revista People.

En los últimos días han cobrado fuerza los rumores que aseguran el fin de 'Bennifer', como les llaman cariñosamente sus fans. Sobre todo después de que el periódico Daily Mail publicara las palabras de una fuente de la industria musical que afirma que la cantante se ha dado por vencida. "Jenny ya ha tenido suficiente. Realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más. Las cosas no están mejorando, van a peor", ha dicho, asegurando que la razón principal por la que ha decidido dejar a Ben ha sido porque siempre estaba "malhumorado y negativo".

