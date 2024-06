La presión mediática pudo con Jennifer Lopez y Ben Affleck hace 20 años y ahora, ¿la historia se repite?

Cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck cancelaron su boda en 2004 fue un verdadero boom mediático, ya que nadie se lo esperaba. Formaban una de las parejas más admiradas y atractivas de Hollywood y causaban furor allá a donde iban. Estaban perdidamente enamorados y querían pasar el resto de su vida juntos, sin embargo, no pudo ser. La presión a la que se vieron sometidos les terminó pasando factura y tomaron caminos separados, a pesar de que fue una decisión que les rompió el corazón. "Cuando cancelamos la boda hace 20 años, fue la mayor angustia de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir", dijo JLO en una ocasión.

Su amor: siempre en el centro de los flashes

"Nos destruyó... Creo que parte de lo que acabó con nosotros fue la energía que nos llegaba de fuera. Nos queríamos y fue muy duro", reconocía hace un par de años la protagonista de películas como Atlas, Mother o Estafadoras de Wall Street. Recientemente, la propia Jennifer explicaba en su documental La mayor historia de amor jamás contada (Prime Video): "Ben y yo rompimos tres días antes de la boda. Teníamos planeada una boda por todo lo alto, pero la presión pudo con nosotros".

La petición que Ben Affleck le hizo a Jennifer Lopez

Años más tarde, la vida les volvió a juntar y pudieron tener el final de cuento de hadas con el que siempre habían soñado. Sin embargo, las cosas no eran como antes, habían madurado y habían aprendido de los errores del pasado. Así lo contaba Affleck en el documental: "Al principio tenía una idea muy firme respecto a los límites en torno a la prensa, mientras que Jen no se oponía a ello como yo lo hacía. Yo me oponía mucho (...) Cuando Jen y yo rompimos, el catalizador fue la enorme expectación en torno a nuestra vida privada, así que cuando volvimos le dije: 'No quiero una relación en las redes sociales'".

Sin embargo, poco después el protagonista de Batman se dio cuenta de que "no era justo pedirle eso". "Es como si te casas con un capitán de barco y le dices: 'No me gusta el agua'". Ben era consciente del nivel de popularidad de su mujer y sabía que ella siempre iba a estar en el foco mediático. En un principio lo llevó bien, pero parece que ha sido uno de los motivos de su crisis matrimonial.

El motivo de su distanciamiento

Desde su entorno afirman que el principal problema es que tienen personalidades muy diferentes. "A ella le gusta compartirlo todo de su vida. Él es más introspectivo y reservado". Y es que parece que el actor se ha visto superado por la sobreexposición mediática de su mujer. "Jennifer necesita eso, pero a Ben eso no lo hace feliz y le provoca mucho estrés", ha dicho una fuente a la revista People asegurando que es algo que, inevitablemente, ha terminando pasándoles factura.

Y lo cierto es que el actor ha demostrado su malestar en muchas ocasiones, cuando le hemos visto acompañando a su mujer en entregas de premios, alfombras rojas o simplemente disfrutando de un paseo por la calle. El director de cine se mostraba muy molesto por la presencia de las cámaras, haciendo todo tipo de gestos que dejaban claro lo poco que le gusta aparecer en público.

El documental de Jennifer Lopez: un antes y un después

Durante todo el año pasado, la cantante estuvo centrada en la producción de sus tres proyectos más importantes: su nuevo disco, la película This Is Me...Now y su documental, en el que por primera vez se sinceraba sobre su relación con Ben Affleck. Sin embargo, al actor no le gustó la manera de trabajar de su mujer. "Jen se inspiró en sus vivencias, así trabajan los artistas. Yo hago lo mismo como guionista y como director, pero las cosas privadas siempre han parecido sagradas y especiales precisamente por eso, porque, son privadas. Así que esto ha sido un reto para mí", decía Affleck.

Además, hay algo que no le gustó en absoluto y es que a la hora de componer las canciones de su nuevo disco, la actriz decidió compartir con todo su equipo las cartas de amor que le había escrito Affleck a lo largo de todos esos años. La diva del Bronx reconoció que sabía que "no era fácil" para su marido, pero: "Me quiere, sabe que soy una artista y va a apoyarme en todo. No puede evitar que haga mi música y escriba lo que escribo. Y no quiere impedírmelo, quiere que lo haga. Pero eso no significa que se sienta cómodo".

Su actitud en estas últimas semanas

En medio de la tormenta mediática provocada por su crisis matrimonial, la cantante y actriz ha tenido que cumplir con varios compromisos profesionales, ya que le ha coincidido con la promoción de su película Atlas. Dicen que la procesión va por dentro y en el caso de Jennifer debió ser así, ya que la artista se mostró en todo momento feliz y muy sonriente, posando ante las cámaras como solo ella sabe hacer.

Jennifer es consciente de que el show debe continuar y estuvo deslumbrante en todos los actos, causando sensación con sus vestidazos, sus peinados y maquillajes perfectos. Eso sí, después aparecía saliendo del estudio o paseando por la calle con rostro serio y cabizbaja, demostrando que no está siendo un buen momento ni a nivel personal ni profesional. La cantante, que acaba de cancelar la gira por Estados Unidos que iba a hacer este verano, ha decidido tomarse un tiempo "para estar con sus hijos, su familia y amigos cercanos".

Por su parte, Ben sigue sin llevar bien ser el centro de los flashes día sí y día también. El actor, que se mudó a otra casa hace varias semanas, intenta continuar con la rutina de su día a día y le hemos visto haciendo varios planes con sus hijos y también con su exmujer, la actriz Jennifer Garner. Eso sí, siempre le acompaña una nube de fotógrafos. Su descontento se refleja en su cara y en sus gestos. Y es que Ben no quiere disimular. Al director de cine no se le da bien lidiar con la prensa y, junto a Jennifer, está reviviendo lo que pasó hace 20 años.