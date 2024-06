No está todo perdido: Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos de la mano con sus hijos

Desde que surgieron los rumores de crisis, cada movimiento que hacen Jennifer Lopez y Ben Affleck es analizado con lupa. La cantante y el actor, que están haciendo todo lo posible por arreglar sus diferencias, tienen muy preocupados a sus fans, sobre todo después de que hace unos días protagonizaran un tenso reencuentro en la fiesta de graduación de Violet, la hija mayor del actor. Sin embargo, ahora ha sucedido todo lo contrario y han reaparecido de la mano junto a sus hijos.

¿Aún hay esperanza entre JLO y Ben?

Los actores acudieron a la ceremonia de graduación de Violet en Los Ángeles y fueron fotografiados a la salida con Emme, de 16 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12. Todos juntos iban charlando, pero lo que más ha llamado la atención de las imágenes es que Jennifer y Ben iban caminando de la mano. Se trata de la primera vez que aparecen así desde que comenzaron los rumores de crisis. Por eso, son muchos los que piensan que es un detalle muy significativo que indica que no está todo perdido en el matrimonio de 'Bennifer'.

Para este día en familia, los dos iban muy elegantes. La cantante lució un vestido de color salmón y chaquetón a juego, mientras que el director de cine iba con un traje azul claro, camisa y zapatos negros. Junto a ellos estaba también la madre de Ben, Christopher Anne Boldt, y la madre de Jennifer Garner, Pat Garner.

Planes en familia

Durante este fin de semana, la pareja también ha disfrutado de diferentes planes en familia. El domingo, la diva del Bronx estuvo de compras en un mercadillo con Emme, uno de los mellizos que tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony, tal y como puede verse en las fotos. Estuvieron alrededor de 45 minutos y aprovecharon para ver varios puestos y hacer algunas compras. La cantante se mostró bastante seria y cabizbaja, demostrando que no está pasando por su mejor momento.

Después, Jennifer se subió a su coche y fue a encontrarse de nuevo con su marido. Estuvieron juntos en el partido de baloncesto de Samuel, el hijo pequeño del protagonista de Batman, que tuvo lugar en un centro deportivo de Los Ángeles. La intérprete de This is me... now y el director de Argo se vieron en la entrada del local, donde se encontraba una nube de fotógrafos. Se saludaron de una manera un poco fría, dándose un beso en la mejilla, e incluso Ben le dio una palmada en la espalda a su mujer.

El mal momento personal y profesional de Jennifer Lopez

Seguimos sin saber qué pasará con el matrimonio de JLO y Ben, pero lo cierto es que los dos siguen llevando sus anillos de boda. La crisis personal ha coincidido con la crisis profesional que está viviendo la artista, ya que no deja de recibir una mala noticia tras otra. Tal y como anunciaron representantes de Live Nation el pasado viernes, la gira que iba a hacer por Estados Unidos este verano, 'This is me...Live', ha sido cancelada, citando que: "Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos".

La intérprete de On the floor quiso mandar un mensaje a sus fans, para decir cómo se sentía: "Estoy completamente desconsolada y devastada por haberte decepcionado. Por favor, quiero que sepas que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Te prometo que te lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Os quiero tantísimo a todos... Hasta la proxima vez".

Desde que se canceló su gira, la cantante ha sido fotografiada en varias ocasiones con gesto serio y muy triste. Y es que ha sido un golpe muy duro para ella. Jennifer ha estado preparándose durante las últimas semanas, ensayando sin descanso durante horas y horas para que todo saliera perfecto. Quería ofrecer un show por todo lo alto a sus fans, pero finalmente no va a ser posible.

