La imagen que lo dice todo: Jennifer López reaparece sola y cabizbaja en Los Ángeles... y ni rastro de Ben Affleck La cantante ha anunciado la cancelación de su gira 'This is me... Live' que comenzaba el próximo 26 de junio en Orlando

Jennifer Lopez está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida tanto a nivel personal como profesional. A los rumores que circulan sobre una posible ruptura con el actor Ben Affleck, se suma una gran crisis profesional tras la triste noticia de la cancelación de su gira 'This is me... Live' que comenzaba el próximo 26 de junio en Orlando. Desde este anuncio no se había vuelto a ver a la cantante, hasta ahora, que ha reaparecido con el rostro serio y cabizbaja.

La actriz y cantante ha sido captada saliendo de la tienda Gucci situada en Los Ángeles. Tal y como podemos apreciar en las imágenes, Jennifer Lopez abandona el local acompañada por su asistente y se dirige al vehículo que le está esperando, con el semblante triste y mirando al suelo. Unas imágenes que podrían dejar claro cuál es el estado personal y actual de la artista. De hecho, para la ocasión ha optado por unas grandes gafas de sol con cristales anaranjados que ocultan casi toda su faz.

Para esta salida, en la que todos los focos están puestos en su persona, la polifacética artista se ha decantado por un maxivestido de flores cómodo de Dior con escote en V. Un diseño tipo camisero de líneas holgadas y manga larga, que se completa con un cinturón con lazada. Los complementos subrayan el aire estival del conjunto: bolso de mano en tono vainilla y sandalias de plataforma de color beige. El toque final lo da con unos maxipendientes de perlas con brillantes.

Hace menos de 48 horas que los representantes de la organización de la gira ‘This is me… Live’, que daba comienzo el próximo 26 de junio en Orlando, anunciaban su cancelación. Un comunicado en el que explican que la cantante “se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y amigos más cercanos”. Tras esta noticia, era la propia intérprete quien personalmente se discupalpaba con sus fans expresando su tristeza por tener que tomar esta decisión. “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario”.

A esta información sobre su gira hay que sumarle que su show en Las Vegas pende de un hilo. Según ha confirmado una fuente al periódico New York Post, el contrato está en peligro."Los ejecutivos de los casinos se han puesto nerviosos" porque consideran que el nuevo disco y la gira de la cantante han sido un "fracaso". Pero no es el único batacazo porque su nuevo álbum no ha tenido (ni de lejos) el éxito de sus discos anteriores. Otro desenlace que la propia JLO se esperaba que podía suceder. "No tenía por qué hacer el álbum. Nadie estaba esperando el próximo disco de JLO. Y sé que hay gente a mi alrededor que piensa que es absurdo y que no tenía por qué hacerlo. Y tienen razón, no necesito hacer nada esto… pero quiero hacerlo", confiesa en su documental.

Durante las últimas semanas cada vez suenan con más fuerza los rumores de una posible crisis entre la intérprete y el actor — se casaron hace un año en Las Vegas — aunque de momento ellos no han confirmado ni desmentido su separación. La última vez que se dejaron fotografiar juntos fue en la graduación escolar de Violet, la hija mayor del actor, aunque la cantante no estuvo mucho tiempo y se fue antes de lo previsto junto a su asistente en su propio coche. Las cámaras también les captaron en el coche de Affleck llegando al evento cinematográfico al que acudieron en Brentwood.

Por el momento, los actores siguen ni confimar ni desmentir su separación. Lo que sí sabemos es que no viven juntos desde hace semanas y que ha sido el propio Affleck el que se ha marchado de la casa familiar. Llevan meses con "problemas en su matrimonio" y fuentes cercanas a la pareja han contado cuál habría sido el motivo de sus problemas matrimoniales: son muy diferentes en muchos aspectos.