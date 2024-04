Jennifer Lopez anuncia su próxima gira con un look 'Mob Wife' muy parisino en Nueva York La intérprete presenta ‘This Is Me…Now The Tour’ y ofrece una nueva versión de la corriente de moda que sacude TikTok

Jennifer Lopez lo ha vuelto a hacer. La intérprete, junto a Today Show, acaba de acaparar todos los focos en las calles de Nueva York al anunciar su próxima gira This Is Me…Now The Tour a pie de asfalto. Su noveno álbum de estudio This Is Me…Now todavía no ha visto la luz (lo hará mañana) y ya está dejando escenas memorables, tanto en términos musicales como en lo que a estilismos se refiere. Después de hacerse con la Semana de la Alta Costura de París, deslumbró como solamente ella sabe en el Dolby Theatre, espacio que pisó de la mano de su marido, Ben Affleck, con motivo de la premier de su nueva película This Is Me…Now: A Love Story. Y ahora vuelve a ser noticia.

Mientras que en Los Ángeles nos dejó boquiabiertas al acudir al evento enfundada en un body negro en terciopelo con escote corazón y manguitos y una falda de gasa negra con lentejuelas plateadas, en la Gran Manzana ha decidido reversionar la corriente de estilo que no deja de causar sensación: la tendencia Mob Wife. Y es que si hay alguien que se ha convertido en la mejor fuente de inspiración para abrazar dicho movimiento es ella. Jennifer Lopez ha demostrado en sumas ocasiones por qué merece seguir conservando el título de referente estilístico y en esta última aparición pública tampoco ha decepcionado.

La estrella americana tiene claro que el abrigo de pelo es la inversión más absoluta de este invierno, por lo que no ha dudado en volver a cautivarnos con una interpretación Mob Wife que conquistará a todo el globo terráqueo a lo largo de las semanas que quedan de invierno.

Jennifer Lopez se ha adueñado de toda mirada neoyorquina con un conjunto sastre de color negro de Alaïa conformado por chaqueta cropped cruzada de doble botonadura y pantalón de cintura alta y pernera ancha. Asimismo, ha decidido elevar el elegante atuendo con un abrigo de pelo color borgoña, prenda statement con la que ha vuelto a abanderar la estética Mob Wife. Esta vez, sin embargo, lo ha hecho añadiendo al look una boina con estampado de cuadros, complemento francés con el que ha presentado una nueva declinación de la tendencia.

La natural de El Bronx ha querido rematar la apuesta con unas gafas de sol XXL, unos guantes negros de piel, un bolso con print de cocodrilo bajo la firma de Hermès y unos zapatos de grandes plataformas. Con This Is Me…Now The Tour promete recorrer más de 30 ciudades en verano, empezando por Orlando el 26 de junio. La preventa de las entradas será, de acuerdo a la artista, el próximo martes día 20 de febrero.