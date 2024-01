Jennifer Lopez, una ninfa del bosque en París con un impresionante vestido de gala y capa de flores

Aunque la Semana de la Alta Costura de París esté a punto de llegar a su fin, todavía hay oportunidad para que nos sorprenda. Algo que acaba de ocurrir durante la penúltima jornada de desfiles, pero no precisamente sobre la pasarela, sino fuera de ella. Este miércoles a la una de la tarde, se celebraba en la capital francesa el desfile de Primavera/Verano 2024 de Elie Saab, una cita que acogía el edificio Palais de Tokyo dedicado al arte moderno. Por allí se han dejado caer prescriptoras como Caro Daur, Leonie Hanne o Valentina Ferragni, pero ha sido sin duda la presencia de Jennifer Lopez la que ha causado una auténtica revolución. ¿El motivo? El impresionante look de alfombra roja que la cantante escogía para la ocasión, con el que se corona como una de las invitadas más impresionantes de estos días.

Siguiendo la estela de las creaciones que caracterizan a la casa de modas libanesa, que ha presentado una línea repleta de vestidos preciosistas, con brillo, ornamentos, capas y escotes, la artista se convertía en el foco de atención con un conjunto que reúne precisamente estas características. Llegaba a las puertas del edificio con un vestidazo digno de un evento como los Oscar, un diseño largo drapeado en color verde, de tirantes y con silueta en forma de "A".

Se trata de una creación de la firma del modisto homónimo que destaca sin duda por su vertiginoso escote en V, que culmina a la altura del ombligo con un fajín adornado por un cinturón de brillantes plateados. Un modelo que la también actriz acompañaba con una larguísima capa sobre los hombros repleta de flores en verde y lila, que en realidad están formadas por cientos de plumas con pequeños apliques de pedrería cosidas sobre tela de gasa.

No se desprendía JLo de sus ya icónicas plataformas XL, esta vez en un modelo en color blanco. Tampoco nos ha pasado desapercibido su look beauty, con el cabello ligeramente más corto de lo habitual y peinado en un pulcro semirecogido lateral, adornado con un lazo del mismo tono que su vestido. En cuanto a joyas, no le ha hecho falta a la estrella del Bronx incluir más que unos sencillos pendientes en forma de corazón para completar este look de auténtica princesa.