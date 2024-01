Los dos sugerentes vestidos de novia que Jennifer Lopez ha estrenado en su nuevo videoclip

This Is Me… Now es, probablemente, uno de los álbumes más esperados de Jennifer Lopez. Será el primero que la cantante publicará en casi una década y saldrá a la venta el próximo 16 de febrero. Pero ya hemos podido conocer una de las canciones que formarán parte de este trabajo, Can’t Get Enough. Un sencillo que la artista estrenaba acompañado de un llamativo videoclip, dirigido por Dave Meyers, en el que no ha dudado en vestirse de novia y recrear un 'sí, quiero' por todo lo alto. No ha faltado una llamativa decoración y, tampoco, dos sugerentes vestidos de novia.

Un diseño salpicado de 'cut outs' y con cuello alto

Una de las primeras imágenes que llenan la pantalla cuando empieza el videoclip es la de Jennifer Lopez vestida de novia. Lleva un diseño muy sugerente. Se trata de una prenda muy ceñida, de corte sirena, que realza su silueta y permite apreciar las curvas de la cantante. Pero lo más llamativo son los dos cut outs con forma de corazón (están enfrentados, uno del derecho y otro del revés) que aparecen a la altura del abdomen, permitiendo ver su ombligo, y la parte alta de sus muslos. Dos zonas del cuerpo especialmente llamativas, ya que este tipo de aberturas en los trajes nupciales suelen colocarse en el pecho, la espalda y los costados.

Por lo demás, la prenda es de manga larga, con el cuerpo encorsetado y con un marcado diseño bustier. Cuenta con un favorecedor cuello Pérkins y está confeccionada en un tejido ligeramente transparente. JLo lo complementa con un velo corto de tul que cubre su rostro, bajo el que podemos apreciar una lazada blanca. En sus manos, cubiertas por mitones, sostiene un ramo de flores rojas que contrasta con el blanco de su diseño, y de sus orejas cuelgan unos llamativos pendientes brillantes.

Se trata de un diseño de Alta Costura, muy similar a otro que ya vimos sobre la pasarela, de Frolov, una firma ucraniana que fue fundada en 2015 por Ivan Frolov que combina comodidad y responsabilidad social con looks altamente provocativos que ya han lucido otras artistas de la talla de Beyoncé, Dua Lipa, Kylie Minogue o Halle Bailey entre otras. Otra de sus insignias es el corazón: "A veces la gente pronuncia frolov como amor, y no hay error. Porque lo primero que creamos como marca es amor, y todo lo que hacemos es con amor. Por eso el corazón anatómico es nuestro logotipo y lo colocamos en cada una de nuestras piezas", explica el diseñador.

Un minivestido lleno de volumen para su segundo look nupcial

Tal como se aprecia en el videoclip, la artista recurre a una de las tendencias a las que, en los últimos años, se han sumado muchas prometidas: la de elegir un segundo vestido para la fiesta. El suyo es un diseño corto con la falda llena de volumen y con escote palabra de honor.

En este caso, los complementos elegidos por la artista juegan un papel muy importante para recrear un look muy sensual. Y no nos referimos solo al prendido de flores rojas de su cintura, al velo, que cae hacia atrás, dejando el rostro despejado, a los mitones, que ahora son más evidentes, o a la gargantilla de brillantes que ha sumado a su look; sino a las medias blancas que terminan a mitad de sus muslos y a sus zapatos plateados y con tiras.

