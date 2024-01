El baile del millón de 'likes' de Jennifer Lopez con la coreógrafa más seguida de California

No es la única estrella que ha roto la barrera de la juventud sobre el escenario, pero sí una de las artistas que mejor se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos. A sus 54 años, Jennifer Lopez sigue siendo una de las cantantes más rompedoras, y su último éxito lo confirma. La esposa de Ben Affleck despedía 2023 con un vídeo en el que baila su nuevo tema Can't get enough y la publicación ya supera los 20 millones de reproducciones y el millón de "me gusta". ¿La razón? Además de la obvia (lo bien que se mueve), ha sido su compañera, la coreógrafa y cantante Enola Bedard, una de las tiktokers más seguidas de California.

Un look noventero y un baile viral

Vestida con un cropped top azul, un peto denim ancho y las botas UGG de plataforma que son supertendencia, sobre todo entre las influences nórdicas, Jennifer Lopez se marca un genial baile en una de sus últimas publicaciones en redes. A ritmo de Can't get enough, uno de los singles de su próximo álbum, This Is Me... Now, que verá la luz el próximo 16 de febrero, la estrella del Bronx presenta una coreografía destinada, está claro, a arrasar en Tiktok. Que aparezca acompañada de Enola Bedard, una artista de la música que cuenta con más de 16 millones de seguidores en esa red social, confirma que lo que JLo busca es acercarse a una nueva generación para triunfar con su siguiente disco tanto como lo hizo hace más dos décadas con This Is Me... Then (2002).

¿Quién es Enola Bedard?

Igual que están haciendo otros artistas -por ejemplo, Jared Leto-, Jennifer se ha aliado con una referente de la GenZ para conquistar al público más joven. Enola Bedard, de 23 años, es una bailarina, coreógrafa, actriz y cantante -según ella misma se define en su perfil- que arrasa en YouTube y Tiktok con sus bailes. Es originaria de Quebec, Canadá, pero graba muchos de sus coreos en Los Ángeles, California, concretamente en el Paseo De La Fama. En 2021 se hizo muy famosa gracias a varios vídeos en los que se mueve con la música de Michael Jackson. También se ha atrevido a versionar a la mismísima Beyoncé en su concierto de Londres, donde bailó junto a su hija, Blue Ivy. Su última coreografía junto a JLo deja claro que, si te gusta el baile contemporáneo y el hip-hop, tienes que tenerla en el radar.