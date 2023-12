Jennifer Lopez arrasa con el trench estampado más salvaje para presentar su nuevo trabajo musical

Es cierto que tiene su más y su menos, que no siempre está en lo más alto de las tendencias y que no todas se atreven con él, pero aún así, no podemos negar que el estampado de leopardo vuelve cada temporada de invierno a protagonizar los mejores looks de las celebrities. Es sin duda el print más salvaje de todos y aunque abusar de él no siempre es bueno y hasta puede resultar un poco excesivo, también es cierto que, si encuentras la prenda adecuada y sabes cómo llevarla, habrás acertado seguro. Y eso es lo que ha hecho Jennifer Lopez con su último estilismo.

La cantante sigue dándonos pistas de lo que será su nuevo trabajo musical I can't get enough, y a pesar de que no saldrá a la venta hasta el próximo miércoles 10 de enero de 2024, JLo ya ha lanzado la canción que da título al disco. Para ello, además de protagonizar un videoclip asombroso en el que ha sorprendido con varios estilismos que sólo ella puede defender, ha querido compartir con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, un vídeo en el que ella misma se graba cantando este nuevo single que ya se está convirtiendo en todo un éxito.

Y para ello, nada mejor que escoger uno de sus estampados favoritos: el de leopardo. Como ves, la artista se ha decantado por un trench animal print en marrón y negro y lo ha combinado con unos pantalones y un jersey de cuello vuelto en este último color. Un look con el que apareció por las calles de Los Ángeles unos días antes de compras navideñas junto a Ben Affleck y las madres de ambos.

Dado que este es el estampado que más le gusta a JLo no es de extrañar que la hayamos visto con él en innumerables ocasiones y con todo tipo de prendas, desde la gabardina que acaba de lucir hasta el total look de Valentino con el que se atrevió este verano para acudir a un programa de la televisión norteamericana, pasando por bolsos, botas y por supuesto, los famosos vestidos vaporosos de Roberto Cavalli que tanto lució en los 2000.

Ahora la artista ha dejado todo el protagonismo a esta prenda tan imprescindible de la temporada de invierno a la que ha añadido unas gafas de sol estilo aviador de Bottega Veneta y unos pendientes de aro dorados.