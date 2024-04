El vestido tropical de Sassa de Osma que salvará todos tus paseos primaverales

Cuando comienzan a irrumpir las altas temperaturas en escena, no siempre resulta sencillo encontrar el look perfecto para cumplir con esos planes de calle agendados, puesto que hallar el equilibrio idóneo entre la comodidad y la elegancia, dos elementos que esperamos que compartan todas nuestras prendas para la presente estación, en ocasiones, se convierte en una ardua tarea con la que no todas logramos lidiar con éxito (al menos, a nuestro parecer). Sin embargo, para ello existen ciertas fuentes de inspiración, que, sin pretenderlo (o sí), se alzan como absolutas referentes a las que copiarles el armario temporada sí, temporada también. Hablamos, por ejemplo, de Sassa de Osma, quien después de deleitarnos con un vestido para vivir “noches con encanto”, nos convence con un diseño ideal para paseos de tarde por nuestras ciudades favoritas.

La aristócrata ha compartido nuevas instantáneas en su perfil oficial de Instagram en las que aparece defendiendo un magnético conjunto liderado por una pieza made in Spain ante la que no podrán resistirse las amantes de las tendencias de ahora en adelante. Se trata de otro vestido, aunque este es un modelo bicolor en blanco y negro, binomio por el que siempre apostamos cuando queremos ir a lo seguro.

Una confección de estilo camisero con botonadura frontal perteneciente a Philippa 1970, firma a la que ya ha recurrido la princesa de Hannover en más de una ocasión. Sin lugar a dudas, es la casa de moda encargada de añadir las dosis de estética boho a la colección primaveral y estival de la peruana. Esta vez, Sassa de Osma ha sucumbido ante una elaboración con mangas tres cuartos ligeramente abullonadas, franjas a contraste y palmeras impresas, estampado de lo más original que resulta atractivo para lucir en jornadas cálidas.

¿Te preguntas cómo deberías combinarlo? La también creativa propone hacerlo con unos slippers rojos –los suyos son de Chatelles Paris– para rematar una ecuación comfy chic que no dejaremos de reciclar. Asimismo, ha sumado al look un bolso de mano de efecto acolchado de Dior en la misma tonalidad que el calzado, unas gafas de sol redondeadas de Tiwi World y una pinza de cabello para sujetar la melena.