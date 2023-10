Sassa de Osma recicla un vestido de invitada estampado con los botines otoñales imprescindibles

Es cierto que cuando llega la época de entretiempo es un tanto complicado vestirse bien porque hay que saber jugar con las capas de ropa sin caer en el error. También aportar nueva vida a las piezas especiales que hay colgadas en el armario. Y así lo ha hecho una de las mujeres más estilosas del país, Sassa de Osma. Tras volver de Paris Fashion Week en la que ha derrochado elegancia a las puertas de los desfiles, esta primera semana de octubre ha llevado un look en el que inspirarnos para cuando bajen más las temperaturas.

¡Pero no es una propuesta sin más! En realidad, la princesa de Hannover que marca el paso allá a donde va, es toda una experta en moda y conoce bien cómo darle un nueva vida a las prendas que ya has utilizado, como por ejemplo, vestidos de invitadas. No es la primera vez que la vemos adaptar un diseño para un dress code más elegante a planes casuales, como para dar un paseo por Madrid como ha hecho ella subida a furlanes de terciopelo o bailarinas. En su visita a la tienda Pez, situada en el famoso barrio de las Salesas, ha lucido uno de lo más original que se subió a la pasarela tiempo atrás.

Se trata de una creación de la famosa marca Ulla Johnson batutada por una neoyorquina -con el mismo nombre- que desfila en la Semana de la Moda de Nueva York. Caracterizada por estampados delicados cargados de personalidad, ahora se ha colado este vestido conocido como Bendetta en la colección de la cuñada de Carlota Casiraghi. Bañado en tonos naranjas, marrones, púrpuras, confeccionado en un patrón abstracto de seda con mangas de volantes, cuello en 'V', cinturilla fruncida y falda a capas, lo encontramos disponible en el portal de Farfetch por 1.214 euros.

¿Cómo lo ha combinado?

Pero... ¿por qué nos llama la atención? Porque Sassa ha sabido acertar con sus complementos, ha añadido un par de botines de tacón, caña baja y creados en piel, dando lugar a una combinación totalmente inesperada e ideal para disfrutar de una tarde de compras con amigas. Tras confirmar hace unas semanas que está embarazada de su tercer bebé, aún no se ha sumado a la tendencia premamá que ha popularizado Rihanna, pero sí nos ha regalado esta lección de estilo que vas a querer copiar hoy mismo. Así que si estabas perdida sobre cómo reciclar aquella pieza que llevaste a una boda, he aquí el mejor ejemplo.