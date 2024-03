Sassa de Osma muestra el look estrella de la primavera: vestido camisero con estampado geométrico y ‘slippers’

Toda celebración, a estas alturas del año, es, en realidad, una clara oportunidad para abrazar las tendencias de moda que van a estar en boca de los expertos a lo largo del período primaveral y, si no, que se lo pregunten a Sassa de Osma. La empresaria, con motivo de su 36º cumpleaños, que fue el pasado jueves 21 de marzo, no dudó en mostrar cuál es el vestido pareo que llevaremos sin cesar a partir de ahora, tanto en looks de ocasión como en estilismos de diario.

-El look cómodo de Sassa de Osma que querrás copiar aunque no estés embarazada

Después de difundir unas instantáneas con su marido Christian de Hannover en las que aprovechaba para felicitarle por los 15 años de casados, la peruana siguió con los festejos, aunque, esta vez, rodeada de sus íntimas amigas, entre las que se encontraba Isabelle Junot. En términos de indumentaria, como se ha mencionado, decidió enfundarse en el diseño con el que cualquier adepta a la moda debería contar en el armario.

-Sassa de Osma apuesta en su último look premamá por el 'abrigo-blazer' más elegante del entretiempo

No existe mejor momento para hacer gala de un estilo verdaderamente elegante y contemporáneo que el día del aniversario, por lo que, para la ocasión, la princesa de los Andes sucumbió ante una confección de su firma española predilecta: Philippa 1970. Un vestido (que se encuentra rebajado de 350 euros a 210 euros) con un sofisticado estampado geométrico que tiene como inspiración la década de los 60.

Modelo ligero conformado por delantero tipo camisa de escote caja con botonadura metálica en dorado y puños y falda envolvente con cinta para enfatizar la silueta de la portadora. Sin duda alguna, hablamos de una creación que, para comenzar, devendrá idónea para solucionarnos los planes de Semana Santa en lo que a looks acertados se refiere, pues recurriremos a él con los ojos cerrados sin tener en cuenta a qué evento tenemos que acudir o qué hora de la jornada es.

Una opción de lo más favorecedora que Alessandra de Osma prefirió combinar con unas slippers en beige, el calzado ultraplano atemporal y funcional a partes iguales que adquirirán las entendidas del sector para configurar construcciones de impacto durante los meses más cálidos del año.