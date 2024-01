El look cómodo de Sassa de Osma que querrás copiar aunque no estés embarazada

Si algo nos han demostrado con las elecciones de sus looks referentes del mundo de la moda como Sassa de Osma o Rihanna —cada una con un estilo muy diferente— es que estar embarazada no implica renunciar a vestirse con las últimas tendencias. Tampoco a llevar prendas que bien podrían formar parte del armario de cualquiera. A veces basta solo con elegir diseños de un par de tallas más, prendas elásticas o con cortes que se adapten a las nuevas curvas. Una forma no solo de no invertir en ropa que una no sabe si volverá a ponerse alguna vez, sino de poder reutilizarla en un futuro.

La mujer de Christian de Hannover se encuentra en la recta final de su embarazo. Hace solo unas horas, publicaba un post en sus redes sociales en el que mostraba varias imágenes de su último look y las acompañaba de un texto en inglés: Still in the oven 💫, que podríamos traducir como 'Todavía en el horno'. Un conjunto cómodo y muy favorecedor compuesto por un jersey de rayas de colores con botones de tamaño XL y un pantalón vaquero de corte recto. Lo combinaba con unos mocasines de suela ancha, fáciles de llevar en esos momentos en los que los expertos recomiendan prescindir de los zapatos con tacón. Sassa tiene sobre la mesa un pequeño bolso de Dior que, en realidad, no es tal (aunque lo parezca), sino el neceser CD Signature de la temporada Otoño 2023 (2.300 euros) en jacquard azul.

Los vaqueros que más estilizan

Una de las cosas que más nos ha llamado la atención de esta sencilla elección de la princesa de Hannover no es que haya compartido con sus seguidores un look de día a día todoterreno —ella suele ser más de estilismos de fiesta—, sino que se haya decantado por uno de los trucos de las estilistas para elegir los jeans que más estilizan. Hace solo unos días te revelábamos un secreto: hay muchos vaqueros que no nos favorecen tanto como nos gustaría porque son más largos de lo debido. Y esa longitud no solo depende de nuestra altura, sino del corte del diseño elegido.

Así, en los pantalones anchos lo ideal es que la tela acabe a ras del suelo, ¡ni más ni menos! En el diseño culotte ligeramente crop es esencial enseñar el tobillo en su justa medida para conseguir estilizar y alargar la figura. En cuanto a los modelos rectos, como el que luce Sassa, debes evitar que sobre mucha tela y se arrugue al final, por lo que lo ideal es que terminen a la altura del empeine, como los suyos.