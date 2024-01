Te contamos por qué no te quedan bien los vaqueros y cómo puedes solucionarlo sin gastar dinero

He aquí la pregunta del millón que todas nos hemos hecho en más de una ocasión, ¿por qué no me quedan bien los vaqueros? ¿Cuál es el problema? ¿El tallaje, el corte, el tejido...? ¿Será que no estoy buscando el modelo que mejor encaja con mi cuerpo? Son muchas las cuestiones que nos surgen a la hora de invertir en este fondo de armario que lucimos todas las épocas del año. Seguramente tienes un par olvidado en el cajón porque no te gusta cómo te queda o, simplemente, porque ya no encaja con tu estilo. Pues bien, has dado con el lugar correcto para averiguar qué estás haciendo mal cuando te decantas por esta prenda que te salva de cualquier plan de última hora.

- Te contamos cómo encontrar el vaquero perfecto según tu altura y tu cuerpo (y usarlo durante años)

Dejando a un lado las tendencias que marcan la industria, aquellas que vemos sobre la pasarela y se consolidan en el street style, existen tres modelos que no faltan en el vestidor de las expertas en moda porque funcionan muy bien. Y atención, porque no necesitas superar los 1,65 metros para presumir de piernas largas, y tampoco subirte a los tacones de infarto. ¿Cuáles son? Los pantalones rectos, los anchos y los estilo culotte, ¿tienes alguno en tu poder y no te convencen de cómo te quedan? Te explicamos la razón por lo que esto sucede y podrás resolverla incluso antes de añadirlos a la cesta de la compra.

- Aprende los consejos de las expertas para no equivocarte jamás al comprar vaqueros

El secreto de estilo estrella

Estás de suerte, porque el genial secreto que esconden las que mejor visten -en invierno y verano- puedes ponerlo en práctica hoy mismo, y tranquila, porque no necesitarás irte de shopping, puedes arreglarlos en casa sin ser una experta en el arte de la costura. Como ya sabrás, en los detalles es donde reside la clave de un buen look, y aquí es donde se esconde el truco. Para los pantalones rectos debes evitar que sobre mucha tela y se arrugue al final, te recomendamos que terminen a la altura del empeine para así no crear una imagen contraria a la que queremos. En cuanto a los pantalones anchos, lo ideal es que la tela acabe a ras del suelo, ¡ni más ni menos! Y por último, pero no por ello menos importante, el diseño culotte ligeramente crop es esencial enseñar el tobillo en su justa medida para conseguir estilizar y alargar la figura.

Así que si pensabas dejarlo en un rincón del guardarropa, ya puedes ponerte manos a la obra para modificarlos sin gastar demasiado dinero. Un descubrimiento FASHION que nos alucina, ya que por fin podremos encontrar el modelo perfecto de jeans, aquel con el que sentirnos guapas cualquier día del año y seguir luciendo con todas las combinaciones posibles.