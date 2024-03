Sydney Sweeney cambia radicalmente de estilo: ¿qué significan sus últimos looks en negro?

Después de deleitarnos con impactantes apuestas de estética nupcial –como la construcción ochentera con medias de encaje que defendió en Austin (Texas) o el vestido joya inspirado en una de las míticas romcoms de los 90 de los GLAAD Media Awards– con las que nos sumergió en un universo tan optimista como romántico, Sydney Sweeney ha dado con el momento idóneo para cambiar radicalmente de estilo y conquistarnos, ahora, con grandes dosis de energía femenina oscura. Hablamos de los últimos estilismos en los que se ha enfundado para las apariciones públicas relacionadas con su trabajo cinematográfico más reciente: Immaculate, un proyecto de terror que aterriza mañana en territorio americano.

-El diseño escultórico y la botonadura joya de Sydney Sweeney en Los Ángeles

Sweeney cuenta con un estilo extremadamente versátil que logra convencernos al instante cada vez que es capturada por algún fotógrafo. Si, como nosotras, consideras que no existen formas inequívocas de lucir un buen vestido negro, te animamos a bucear entre las combinaciones que mostró la protagonista de Cualquiera menos tú durante la jornada de ayer en la ciudad de Nueva York.

-Sydney Sweeney recupera el vestido que llevó Angelina Jolie en los Oscar hace 20 años

Con motivo de la gira promocional que está llevando a cabo en estos momentos, la joven estrella acudió al 92NY, centro cultural y comunitario ubicado en el Upper East Side de Manhattan, para asistir a In Conversation With MTV’s Josh Horowitz. Con la ayuda de su estilista Molly Dickson, para la ocasión, eligió un little black dress, aunque se decantó por un modelo algo distinto a la histórica y atemporal confección. Se trata de un diseño de tirante fino y escote cuadrado con acabado satinado protagonizado por la franja transparente bordada con la que la intérprete dejó parte de su abdomen al descubierto. El look fue culminado con medias negras, abrigo largo en satén, bolso de mano en la misma tonalidad y zapatos con tacón de pulsera y puntera en pico acharolados.

-La curiosa coincidencia FASHION que une los armarios de las dos chicas rubias favoritas de Hollywood

Siguiendo con el inmenso poder que acumulan los vestidos negros, la artista también quiso enseñarnos cómo abanderar el uso de dicha creación en versión rock chic. Lo hizo con una maxi silueta bajo la firma de Khaite. Una obra en piel sin mangas y escote con abertura que se ciñe en la cintura mediante un panel de punto elástico. Elaboración de doble tejido constituida por cuerpo con detalle de tachuelas en la parte trasera y falda fruncida de largo midi. Esta segunda propuesta fue rematada con botas puntiagudas de tacón metalizado con múltiples hebillas, clutch negro con estampado de cocodrilo y gafas de sol rectangulares.

¿Querrá decirnos algo Sydney Sweeney con el inesperado cambio del blanco más puro al negro más cañero y misterioso? ¡Solamente el tiempo lo dirá!