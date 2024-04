Sydney Sweeney, muy ochentera con unas medias de encaje y escotado vestido con guiño nupcial La actriz estadounidense nos cautiva con su look durante el estreno de la película 'Immaculate' en el Paramount Theatre de Austin (Texas)

Todavía no nos hemos recuperado de la emoción que nos supuso la 96ª edición de los Premios Oscar el pasado 10 de marzo. Fue una noche inolvidable llena de emotivos y curiosos momentos que, además, nos dejó una alfombra roja para el recuerdo y con tendencias muy variadas. Pero si la moda tuvo un papel protagonista en el Teatro Dolby de Hollywood (Los Ángeles), también remarcables fueron los looks que nos dejaron las after parties de esta entrega de premios cinematográficos. En ellas, hubo invitadas muy destacadas, como Elsa Pataky que brilló con un diseño ‘efecto espejo’. Tampoco pasó desapercibida Sydney Sweeney. Y es que la actriz estadounidense, de 26 años, recuperó un vestido con historia.

En concreto, para esta noche de premios y mucha fiesta, la protagonista de Euphoria recicló un vestido sanitando de Marc Bouwer que se creó cuando ella tenía solo 6 años y que, curiosamente, ya llevó Angelina Jolie en los Premios Oscar de 2004. Esta era una creación muy escotada y con guiño nupcial que le sentaba de maravilla. Y, precisamente, en su último trabajo promocional, ha vuelto a confiar en esta estética, aunque con un diseño muy diferente.

Un look un Texas muy de estilo Madonna

En concreto, hablamos del look que lució durante el estreno de la película Immaculate en el SXSW Conference & Festival celebrado en Austin (Texas) este 12 de marzo. Durante este evento en el que coincidió con sus compañeros de reparto, como el actor gaditano Álvaro Morte, Sydney Sweeney quiso que su estética nupcial fuera definida por un vestido historiado también con pronunciado escote, aunque este en corte Bardot. Con cuerpo encorsetado y falda acampanada en largo midi, la actriz estadounidense combina esta creación de Richard Quinn con unas medias al muslo de encaje en un guiño ochentero que bien hubiera gustado a la transgresora Madonna. Como joyas, también los ochenta fueron su inspiración y se decantó por unos pendientes de perlas de Octavia Elizabeth, que recuerdan a Diana de Gales. Culminó su estilismo con anillos de EFFY, Nouvel Heritagex y Jennifer Meyer.