Sydney Sweeney recupera el vestido que llevó Angelina Jolie en los Oscar hace 20 años

Como en cada edición, la ceremonia de entrega de los Oscar no ha acaparado únicamente las miradas de los amantes del séptimo arte, sino que también se ha convertido en una auténtica pasarela de moda por la que han desfilado las estrellas con sus looks más espectaculares. Sin embargo, no solo hemos visto estilismos dignos de mención en la alfombra roja, sino que las emblemáticas fiestas posteriores a la gala también nos han dejado grandes momentazos FASHION y más de una anécdota. Entre ellas, hemos visto varios homenajes, como el de Sydney Sweeney a Angelina Jolie 20 años después.

Sydney es, sin duda, una de las chicas del momento gracias no solo a su papel de Cassie en Euphoria, sino también a su rol en Madame Web junto a Dakota Johnson y a la película Cualquiera menos tú, en la cual, además de participar como protagonista junto a Glen Powell, ejerce como productora. Aunque en esta ocasión no ha paseado por la alfombra roja de la gala, sí lo ha hecho en la fiesta posterior organizada por Vanity Fair, una cita en la que ha acaparado todas las miradas con un impecable vestido tan sencillo como impactante.

La actriz ha derrochado sensualidad y elegancia a partes iguales con un diseño creado cuando ella tenía tan solo 6 años. Se trata de una pieza confeccionada en un tejido satinado en tono crema, un modelo de corte halter con pronunciada abertura frontal y escote posterior que deja toda la espalda al aire y realza la figura al agregar un estratégico drapeado en la cintura. Finaliza en una falda con cola e incorpora un fular a juego que se ata a las muñecas para mayor comodidad.

Sydney ha lucido su nueva melenita corta suelta, peinada a un lado y con efecto voluminoso, y ha rematado con un maquillaje muy elegante a juego con el vestido, en el que destacaba la sombra de ojos sedosa y los labios jugosos. Para completar, ha optado por un set de collares brillantes similares a los que llevó la primera estrella a la que le vimos este vestido hace nada menos que 20 años: Angelina Jolie.

El look de Angelina Jolie

La actriz llevó este vestido a principios de 2004, precisamente para asistir a los Premios Oscar. En su caso, lució el cabello en un semirrecogido que despejaba su rostro y, como decíamos, le sumó un maxicollar brillante que encajaba a la perfección con el escote.

Sydney no es la única que ha querido optar por un modelo vintage para acudir a este evento. Margot Robbie, Jennifer Lawrence y Cardi B ha sido otras de las celebrities que han tirado de archivo, una tendencia en auge que nos permite volver a ver piezas históricas y contribuye a un modelo más sostenible.