El look de invitada más comentado de Kate Middleton se cuela en los Oscar ¡y tú también puedes llevarlo!

Esta madrugada ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, galardones que no necesitan siquiera presentación. Por la alfombra roja desplegada, un año más, en el Dobly Theater de Los Ángeles, han desfilado numerosos rostros conocidos con sus mejores estilismos y, entre todos ellos, se ha 'colado' un vestido que ya habíamos visto y que nos enamoró por completo en 2021. Sin embargo, no ha sido ninguna de las actrices nominadas o celebrities mediáticas la que lo ha llevado, sino la productora de cine Sara McFarlane, quien ha conseguido entrar en la lista de mejores vestidas de la velada gracias a su guiño nada menos que ¡a la princesa de Gales! con un diseño que puedes llevar en tu próxima boda (aunque, eso sí, tendrá que ser un enlace de noche y muy sofisticado).

Cuando todas las miradas estaban puestas en los estilismos de las que han sido las estrellas protagonistas de este año en el sector -desde Emma Stone con su vestido péplum hasta Margot Robbie bañada en lentejuelas o Elsa Pataky con un diseño español- Sara ha conseguido acaparar numerosos flashes gracias a su elección para esta cita tan especial. Lo ha hecho enfundada en un impresionante modelo de lentejuelas doradas de Jenny Packham, una de las firmas preferidas de Kate Middleton, que, de hecho, ya le habíamos visto a ella.

La elección de Kate

La Princesa también lo lució en una alfombra roja, en su caso, en la del estreno de la película de James Bond No time to die en septiembre de 2021 en Londres. Esta creación, sin duda diseñada para no pasar desapercibida, tiene como epicentro el torso de pedrería, del que parte un destello de lentejuelas doradas posicionadas meticulosamente para simular una lluvia de estrellas a lo largo del vestido, y especialmente en la parte posterior del mismo, donde emerge una larga capa de tul desde sus pronunciadas hombreras. Abogando por el maximalismo, ella le sumó unos grandes pendientes dorados a juego y recogió su melena en un elaborado moño trenzado, mientras que Sara ha preferido dejar el cabello suelto y completar con un bolsito de mano verde de Saint Laurent.

Disponible en alquiler

Aunque este tipo de prendas que vemos en grandes ceremonias, eventos dignos de royals y pasarelas de Alta Costura nos parezcan inalcazables, lo cierto es que tú también puedes lucirlas en tus citas más especiales: la clave está en el alquiler. La boutique de lujo Love is in the air se ha aliado con Borow, plataforma de renting especializada en looks de invitada, para que este tipo de diseños exclusivos puedan ser tuyos por unos días. Entre sus propuestas se encuentra, precisamente, esta impresionante creación de Jenny Packham, pero también otras que le hemos visto a la princesa de Gales en anteriores ocasiones y numerosos exquisitos vestidos de novia.

En los últimos años, hemos vivido un auténtico furor por la moda de invitada, nuestro país se ha convertido en un referente en este sector y cada vez son más las firmas que triunfan con sus propuestas para eventos. Junto a estas marcas han nacido también empresas de alquiler de vestidos, una opción sostenible e ideal si lo que quieres es estrenar modelito en cada uno de tus eventos sin dejarte el bolsillo en el intento.

