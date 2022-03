Kate se baña en lentejuelas doradas para su gran regreso a la alfombra roja La duquesa de Cambridge ha apostado por una de sus diseñadoras favoritas gracias a este deslumbrante look que recuerda a su suegra

Después de aplazarse su estreno a causa de la pandemia, No time to die, la anticipada nueva película del espía más famoso del mundo, ha visto la luz la pasada noche en Londres, donde se han congregado las grandes estrellas de la cinta y otros célebres invitados. Aunque en un primer momento se creía que el gran impacto de la velada sería el seductor look de Chica Bond con el que ha acudido Ana de Armas al estreno, la duquesa de Cambridge ha dejado sorprendidos a todos con un estilismo de estatuilla dorada destinado para una noche de cine que la conectó, una vez más, con su suegra.

- La verdadera razón detrás del vestidazo de lentejuelas de Kate

Un vestido 'Hollywood' para la duquesa de Cambridge

Kate ha deslumbrado a los presentes en su paso por la alfombra roja, casi igualando al brillo de los focos, con un dramático vestido de escote pico y mangas largas ideado por Jenny Packham, una de las diseñadoras de confianza de la Duquesa desde hace casi 10 años. La impecable confección del traje tiene como epicentro el torso de pedrería, de donde sale un destello de lentejuelas doradas posicionadas meticulosamente para simular una lluvia de estrellas a lo largo del vestido, y especialmente en la parte posterior del mismo, donde emerge una larga capa de tul desde sus pronunciadas hombreras. Se cree que es un modelo hecho a medida a base de otros diseños de la firma, pues no se asemeja exactamente a ninguno de los que se encuentra a la venta o en exhibición.

- Kate Middleton conecta con doña Letizia gracias a su romántico look 'bailarina'

La pregunta del millón consiste en qué complementos lucir cuando tu vestido ya acapara de forma inevitable todas las miradas. ¿Es mejor aplicar la filosofía del 'menos es más'? Si bien Kate suele optar por la discreción al vestir, con detalles de color o estampados clásicos, hoy ha roto todos sus esquemas predeterminados, también en el departamento de accesorios. Ha completado el estilismo con sus aretes personalizados de O’Nitta London, que llevó por última vez en su visita a Pakistán, su anillo de cóctel citrino y salones metalizados en dorado, de Aquazzura. Así ha cerrado un look que recuerda a las grandes divas del viejo Hollywood, cuyos espectacules diseños con amplias capas maximalistas, decorados con pesada pedrería, marcaron una era en la historia de la moda.

- Del más caro al más imitado: los vestidos de Kate Middleton en la alfombra roja

Nueva conexión con su suegra

En el verano de 1985, Diana de Gales pisó la alfombra roja para acudir al estreno de esta misma saga, concretamente de la película James Bond: A View To Kill, con un vestido muy similar al que ha lucido en esta ocasión la mujer del príncipe Guillermo. Tiene mangas largas, hombros pronunciados y escote en forma de 'v' con un tejido plisado deslumbrante que parte también del abdomen. Lo conjuntó, al igual que su nuera 36 años más tarde, con salones clásicos metalizados y pendientes de oro. La última vez que la duquesa de Cambridge le había hecho un homenaje de moda tan explícito tuvo lugar a finales de mayo, justo antes de las vacaciones de verano, cuando emuló uno de sus looks más célebres con falda plisada y blazer de Zara.