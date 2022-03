Kate Middleton conecta con doña Letizia gracias a su romántico look 'bailarina' La duquesa de Cambridge recupera su imagen más sofisticada con un original vestido de efecto óptico

Hace justo una semana, Kate Middleton regresaba al trabajo después de las vacaciones de verano, y desde entonces la hemos visto acudir a actos muy diferentes en los que ha demostrado una vez más la versatilidad de su vestidor. Si en su 'vuelta al cole' optaba por un sofisticado look en el que los pantalones palazzo eran los protagonistas, ayer comenzaba la jornada en vaqueros pitillo y botas de montaña, y la finalizaba con una recepción en Palacio en la que recuperaba su imagen más sofisticada con un nuevo conjunto que nos recordó a una comentada elección anterior de doña Letizia. Después de un año y medio incierto en el que la mayoría de los actos oficiales han tenido lugar de manera telemática, ayer los duques de Cambridge organizaron una velada para agradecer a personas y asociaciones que han colaborado con ellos en su último proyecto.

VER GALERÍA

Recupera su elegancia atemporal

Poco después del confinamiento, Kate puso en marcha una iniciativa fotográfica bautizada como Hold Still, la cual buscaba plasmar cómo habían pasado los británicos esta etapa tan dura. El año pasado se publicó un libro con las instantáneas pero, debido a las restricciones, la Duquesa no había podido conocer a los participantes en persona hasta ayer. Aunque han trascendido pocas imágenes del evento, sí que se han compartido un par de ellas a través de sus redes que nos permiten descubrir el impecable look que escogió, protagonizado por un original vestido perteneciente a Self-Portrait, una de las firmas preferidas de las jóvenes royals.

- Kate se lleva al fútbol el básico de Zara con el que siempre acierta desde hace 5 años

VER GALERÍA

Un look con truco

A pesar de que, de primeras, puede parecer que Kate luce dos piezas diferentes, la realidad es que se trata de un único diseño con ese efecto visual. Es un vestido cruzado con un cuerpo que simula una blazer de tweed y una falda midi plisada confeccionada en gasa y decorada con encaje fino en el bajo. Aunque de momento no se encuentra a la venta a través de la web, sí se puede reservar por anticipado. ¿Su precio? 400 libras (unos 466 euros). Las fotos que hemos podido ver de la Duquesa luciendo esta prenda no nos permite apreciar el calzado con el que la combinó, pero cabe esperar que le sumara unos stilettos clásicos a tono, su apuesta infalible para completar este tipo de conjuntos. Recogió su melena en una coleta y completó con unos pendientes colgantes y un discreto colgante.

- La sencillez de Kate, la clave del éxito: un básico muy fácil de copiar y dos joyas estratégicas

VER GALERÍA

Una nueva conexión con la Reina

Esta elección recuerda inevitablemente al look que llevó doña Letizia en la Fiesta Nacional de 2018, un conjunto de estética bailarina creado en exclusiva por Felipe Varela que conquistó a la crítica. Eso sí, en el caso de la Reina, sí eran dos prendas diferentes, ya que posteriormente se quitó la chaqueta y pudimos ver que llevaba un vestido sin mangas.

Haz click para ver ‘El Armario de Kate Middleton’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!