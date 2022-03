Kate protagoniza un cambio de look exprés y estrena chaqueta con truco

A mediados del mes de septiembre y tras asistir en Francia a la boda de su hermano James, Kate Middleton volvía al trabajo con un estilismo rejuvenecedor con básicos de fondo de armario en el que incluía unos pantalones palazzo que hacían piernas infinitas. Hoy, la duquesa de Cambridge nos muestra un estilo muy diferente durante sus compromisos con motivo de una visita al condado de Cumbria. De hecho, la esposa de Guillermo de Inglaterra ha vuelto a demostrar cómo durante una misma jornada es capaz de cambiar de look de forma exprés para adaptarse a las distintas actividades programadas en agenda. Y lo ha hecho, además, estrenando una prenda con truco fiel a su estilo más definitorio.

A su paso por Cumbria, Kate nos ha demostrado que una nueva adquisición con la que logra un efecto fit muy potente, pues se trata de una prenda con truco. En concreto, hablamos de su nueva chaqueta de cuadros de la firma Really Wild, la cual incorpora un cinturón al tono que estrecha su silueta a pesar de su estampado. Un modelo que se asemeja por su corte a la clásica sahariana y que ella luce sobre un jersey básico de punto.

Cambio de look exprés gracias a su chaqueta

Completa su estilismo con unos pantalones pitillo, otro básico infalible que es superfácil de combinar, y sus botas de montaña con cordones de See by Chloé. Sin embargo, este no ha sido el único que look que lució Kate. Es más, gracias a su nueva blazer con cinturón, logra un cambio de imagen radical en relación a la que llevaba en sus primeros compromisos del día. Y es que la jornada comenzó con diferentes actividadades deportivas como practicar escalada y montar en bicicleta. Momentos en los que la duquesa de Cambridge lucía muy deportiva únicamente modificando su apuesta de moda con una chaqueta acolchada a la cintura.

