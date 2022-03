La duquesa de Cambridge retoma sus compromisos tras la vuelta al cole de George y Charlotte

Se acabaron las vacaciones y ha llegado el momento de regresar al trabajo. Es precisamente eso para lo que se ha preparado la duquesa de Cambridge que acaba de arrancar su agenda de compromisos tras el descanso estival y la vuelta al cole de sus hijos. La mujer del príncipe Guillermo, que asistía además el pasado fin de semana a la boda de su hermano James en Francia, ha participado este miércoles en un encuentro con los miembros de RAF Brize Norton en Oxfordshire, donde se ha reunido con algunos de los militares que apoyaron las labores de evacuación de civiles en Afganistán. La duquesa, que ha lucido para la ocasión un conjunto compuesto por pantalón azul marino y una blazer en tono beis, ha conversado con los implicados en el complicado operativo y ha conocido las circunstancias en las que desarrollaron su trabajo. "Ha sido un honor escuchar las historias de algunos los involucrados en esta operación, han sido inspiradoras, emotivas, desgarradoras y poderosas", han sido las palabras de Kate tras el acto a través de su perfil social. Y añadía: "Todos deberían estar orgullosos de su trabajo". El príncipe Guillermo también ha acudido a algunos compromisos públicos como la entrega de los premios Who Cares Wins o el rodaje de un vídeo sobre el cambio climático. Hizo además una visita a Dockhead Fire Station, una estación de bomberos, con motivo de la jornada dedicada a los servicios de emergencia.

Kate Middleton vuelve al trabajo con unos pantalones palazzo efecto 'piernas infinitas'

Los duques de Cambridge se plantean mudarse a Windsor: los motivos que les empujan a tomar esta decisión

Tranquilidad y recuerdos de infancia: los duques de Cambridge vuelven a las islas Sorlingas para sus vacaciones

A la Duquesa se la ha podido ver estos días con sus hijos George, de ocho años, y Charlotte, de seis, que han empezado el curso de nuevo en la escuela Thomas’s Battersea, un año que se espera sea muy diferente al anterior, cuando las restricciones sanitarias de la pandemia obligaron a suspender las clases durante varios meses. En una de las tiendas cercanas al centro, donde venden utensilios de papelería, Kate y los niños adquirieron algunos lápices y gomas. Se puede ver en las fotografías a Charlotte con el uniforme del centro, mientras que su hermano llevaba el conjunto para hacer deporte.

VER GALERÍA

Por el momento solo los dos recorrerán los pasillos de la citada escuela pues su hermano Louis, de tres años, todavía no se unirá a ellos este curso. El peque de la casa sigue hasta el próximo año en la guardería en el Willcocks Nursery School en Kensington, cerca de Kensington Palace. George y Chalotte han empezado Year 4 y Year 2, respectivamente, clases en las que no se refieren a ellos con sus títulos reales, sino que se les llama simplemente George y Charlotte de Cambridge. Ocurrió lo mismo en el caso de los príncipes Guillermo y Harry que añadieron Gales a su nombre durante su etapa escolar. La Familia Real no suele utilizar apellido y se conoce a sus miembros por su nombre y por el título de Su Alteza Real, algo que no ocurre en las aulas, donde se utiliza una fórmula para simplificar.

VER GALERÍA

El pasado fin de semana se casaban James Middleton, hermano de la duquesa de Cambridge, y la experta en finanzas francesa Alizée Thevenet en una íntima ceremonia secreta en Francia. Después de tres años de relación y de haber pospuesto el enlace hasta en dos ocasiones, la pareja brindó con familiares y amigos en el pueblo Bormes-les-Mimosas, en la zona de la Costa Azul. Aunque no han transcendido imágenes de la ceremonia (solo un retazo difundido por los novios), se ha informado de que sus hermanas Catherine y Pippa acudieron al enlace acompañadas de sus respectivos maridos, el príncipe Guillermo y James Matthews.

VER GALERÍA

Posible mudanza a Windsor

La vuelta a la rutina podría traer consigo además un cambio de residencia para la familia. Según informa Daily Mail, los duques de Cambridge podrían estar valorando su mudanza a Windsor para estar más cerca de Isabel II, que también ha pensado en establecerse allí de manera permanente. Habrían tomado esta decisión no solo por el gran cariño que les une a la Reina sino por el mayor papel institucional que asumirán en los próximos años. Actualmente el príncipe Guillermo y Catherine dividen su tiempo entre el Palacio de Kensington de Londres, donde también tienen sus oficinas, y su casa de campo de Anmer Hall en Norfolk.

Algunas fuentes señalan al citado diario que entre las propiedades que habrían examinado está Fort Belvedere, la casa donde el rey Eduardo VIII, tío de la Reina, firmó sus papeles de abdicación en 1936. El fuerte, que es propiedad del Estado y está arrendado a unos amigos cercanos, la familia Weston, ha sido sin embargo finalmente descartado como posibilidad.