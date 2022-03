Las sencillez de Kate, la clave del éxito: un básico muy fácil de copiar y dos joyas estratégicas

La duquesa de Cambridge ha saludado a todos sus seguidores en su red social demostrando que 'menos es más' a través de un look sin excentricidades y con piezas cuidadamente elegidas. Una elección de moda con la que ha querido presentar su nuevo proyecto destinado a la infancia. "Hoy me enorgullece lanzar The Royal Foundation Center for Early Childhood. Aprovechemos esta oportunidad de oro para crear una sociedad más feliz, más saludable mentalmente y más cariñosa", comenta Kate Middleton ante este nuevo reto comprometido. Y como pieza central de su estilismo, ha querido recuperar un básico eterno y que podría ser considerado como 'el básico', una camiseta blanca. Apuesta que es tan fácil de copiar como de conseguir con ella un lookazo de forma sencilla.

Mostrando su imagen más natural y desenfadada (pero cuidada), Kate Middleton rescata de su armario una camiseta blanca que estrenó el 22 de septiembre de 2020. Con amplio escote cuadrado, este top presenta un acabado de canalé que se ciñe a la figura y manga corta que lo hace perfecto para los meses más cálidos. De la firma Lauren Ralph Lauren, actualmente puede encontrarse rebajado a 59 euros ( 115 euros ) en algunas plataformas multimarca de venta online.

-Edurne comparte con Kate Middeton y otras mamás 'celebrities' una joya muy especial

Es una prenda de diseño relajado que permite combinarse muy fácilmente. El día de su estreno, Kate optó por combinarla con un pantalón sastre en tono rosado, de Mark & Spencer (estrenó seis mese antes esta prenda junto con su chaqueta a juego, consiguiendo conectar con doña Letizia a través de esta elección) y zapatillas blancas con guiño a Diana de Gales. En su última aparición, lo único que puede adivinarse de su look más allá de su top son sus joyas. Se trata de piezas elegidas con sumo acierto. Por un lado, recupera sus pendientes desmontables con perlas de Freya Rose que restan sencillez al look y añade su colgante con gran valor sentimental, pues se trata de una creación de Daniella Draper en la que lleva grabadas las iniciales de los nombres de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

Copia al básico de Kate Middleton con el que siempre acierta

Con amplio cuello redondo y manga corta, de Lauren Ralph Lauren.

Compra por 49 euros

Con originales mangas y de canalé, de Sfera.

Compra por ( 17,99 ) 13,99 euros

Ligeramente despegada del cuerpo, de Lauren Ralph Lauren.

Compra por 45 euros

En acabado liso, de Easy Wear.

Compra por ( 9,99 ) 5,99 euros

