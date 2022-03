La verdadera razón detrás del vestidazo de lentejuelas de Kate Middleton Su estilismo de 'Chica Bond' dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y no tardaron en surgir comparaciones con Diana de Gales

Son contadas las ocasiones en las que hemos visto a Kate sobre la alfombra roja, ya sea con motivo de una entrega de premios o de algún estreno cinematográfico. Cada vez que hace acto de presencia, su look causa sensación, aunque quizá ninguno ha generado tanto impacto como el vestidazo de lentejuelas doradas que lució esta semana en la anticipada premiere de James Bond: No time to die (Sin tiempo para morir). Hablamos de un diseño difícil de identificar, pues se creía que estaba hecho a medida para la duquesa de Cambridge. Hoy sabemos que hay otra razón... y tiene que ver con la película.

El misterio del vestido de lentejuelas de Kate

En su ansiado regreso a la red carpet , atrapó todas las miradas gracias a este vestido de lentejuelas doradas a modo de lluvia de estrellas con hombreras y detalle de capa posterior, también bañadas en cuentas metalizadas, despertando la curiosidad por la firma detrás de esta espectacular creación. Y fue difícil de conseguir, pues la pieza no se encontraba en ningún catálogo de moda reciente. No obstante, el radar de las expertas en moda royal rápidamente descifró que se trataba de una obra de Jenny Packham, una de las diseñadoras frecuentes en el armario de Kate, y que podía tratarse de un vestido hecho a medida para rendir homenaje al vestido '007' de Diana de Gales a partir de dos modelos de lentejuelas doradas ya existentes en el catálogo de la británica. Sin embargo, ahora descubrimos que la razón de ser de esta pieza artesanal va mucho más allá.

Una colección exclusiva para las 'Chicas Bond'

"Jenny Packham ha colaborado con EON Productions en una colección cápsula exclusiva de vestidos de noche. Los ocho diseños rinden homenaje al legado de personajes femeninos poderosos de la serie", así reza el comunicado publicado en el perfil social oficial de la saga de acción, donde se revelan las imágenes de los espectaculares diseños de cine que pronto estarán disponibles de forma limitada. El próximo año, se cumplirán 60 años del estreno de la primera cinta del espía más famoso del mundo, Agente 007 contra el Dr. No, motivo suficiente para celebrar a través de la moda a las mujeres que han servido de apoyo y contrapeso al mítico James Bond, entre las que se encuentran Sophie Marceau, Rosamund Pike o Eva Green.

El vestidazo de lentejuelas... ¡podría ser tuyo!

Si bien aún no se conoce el rango de precio de esta exclusiva colección cápsula, se sabe que podrán adquirirse a partir del 5 de octubre de 2021, el llamado Día de James Bond, en tan solo 10 de las tiendas multimarca más distinguidas a nivel mundial, como Harrods, Net-a-Porter o Neiman Marcus. Está claro que con una embajadora de la talla de Kate Middleton, la primera en llevar una de las ocho piezas de gala, el éxito está garantizado.

