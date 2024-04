El guiño de Sydney Sweeney a Beyoncé con su último look ‘cowgirl chic’

Mientras se termina por confirmar si, finalmente, Sydney Sweeney (junto a Zendaya, su compañera de reparto en Euphoria) se proclama como próxima "chica Bond", hito que sería una demostración más de que se encuentra en su mejor momento en términos profesionales, esta joven de 26 años no deja tampoco de desatar habladurías por las configuraciones de estilo en las que se enfunda tanto en alfombras rojas de alto calibre como en su día a día. Looks que acoge, por supuesto, como la oportunidad idónea para hacer referencia a las tendencias de moda que están dominando la escena en estos momentos.

Su último estilismo ha sido una declaración de intenciones en toda regla. Aprovechando el storie de felicitación a su amiga e intérprete Kaylee McGregor por su cumpleaños, no ha dudado en lanzar un guiño a Beyoncé rematando la propuesta con un sombrero de ala ancha de estilo western, complemento símbolo de la cowboycore aesthetic, corriente que, en parte, se está erigiendo como el fenómeno absoluto de 2024 gracias a dicha estrella tejana, pues su country era no ha hecho más que empezar y ya ha convencido a un sinfín de mujeres alrededor del planeta.

Si te preguntas cuál es la mejor forma de sucumbir ante este movimiento estrechamente vinculado al Lejano Oeste, puede que la protagonista de Cualquiera menos tú sea la fuente de inspiración que no sabías estar buscando. La natural de Spokane (Washington) tiene la clave más chic para abrazar el accesorio mencionado de forma elegante. Únicamente deberás adquirir una chaqueta sastre de manga tres cuartos negra con botonadura a tono, una falda blanca con volantes de carácter fluido en versión mini, unas medias negras poco tupidas, unos salones con puntera en pico y acabado acharolado y un bolso de mano a juego.

Sydney Sweeney ha resultado ser, también, el foco de atención perfecto para acertar en cambios de look. El bob es uno de los cortes más atemporales existentes y no es de extrañar: cualquiera que pretenda lucir cómoda, fresca y favorecida, no debería esperar más tiempo para caer rendida ante él.