Cómo Beyoncé ha logrado influir en las tendencias con la estética 'country' de su nuevo disco

Cada vez que Beyoncé mueve ficha en la música, se traduce automáticamente en un éxito mundial. Algo que no solo hemos podido comprobar a través de su Renaissance World Tour, que logró convertirse en 2023 en la gira más taquillera de la historia. También la artista ha demostrado a lo largo de los últimos años tener un enfoque revolucionario a la hora de presentar sus nuevos trabajos, siempre asociados a un contenido muy visual: diez años atrás publicó su álbum homónimo compuesto por 14 canciones, con 17 vídeos que se lanzaron sin previa promoción. Ahora la cantante está a punto presentar su último disco, Act II: Cowboy Carter, un trabajo country totalmente diferente a los que ha hecho hasta la fecha, cuya promoción se ha tomado muy en serio.

No ha asistido a ningún programa para hablar de su próximo disco, pero tampoco le ha hecho falta para crear una altísima expectación entorno a este. Y es que 'Queen B' lleva meses dándonos pistas a través de sus conjuntos sobre la temática de este lanzamiento, su primer álbum de música country por el que, como confesaba hace unas horas ella misma, le han llovido tantas críticas como halagos. Act II: Cowboy Carter saldrá a la luz el 29 de febrero , pero Beyoncé ya publicó el mes pasado dos de sus canciones, siendo la primera mujer negra que consigue alcanzar con su música el puesto número uno en la lista Hot Country Songs.

En su propia gira de conciertos, durante New York Fashion Week o en los premios Grammy: Beyoncé ha reinterpretado la estética cowgirl a su manera, luciendo impresionantes estilismos con esta temática en los que siempre ha estado presente el sombrero tan caracterísitico del vaquero norteamericano​. "Mi esperanza es que, dentro de unos años, la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere al lanzamiento de géneros musicales, sea irrelevante. Este álbum lleva más de cinco años gestándose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida", admitía.

"Pero a raíz de ello, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical. Las críticas que recibí cuando empecé a trabajar en este género me obligaron a superar las limitaciones que me imponían. Act II es el resultado de desafiarme a mí misma y de tomarme mi tiempo para mezclar géneros y crear este trabajo", continuaba la artista de 42 años. Adelantaba también que podremos encontrar colaboraciones especiales con otros artistas, aunque todavía no ha revelado nombres. "Este no es un álbum 'country'. Este es un álbum 'Beyoncé', aseguraba.

Una estética que se ha trasladado a las tendencias

París, Milán, Copenhague... durante las últimas semanas de la moda europea, hemos podido detectar entre las invitadas a los desfiles, diversas tendencias de cara a esta primavera. Pero llama la atención cómo precisamente un gran número de prescriptoras se han rendido también a esta estética western que propone Beyoncé. Botas de cuero, tejanos, cazadoras... y, sobre todo, el icónico sombrero que ha llegado a colarse incluso en conjuntos con traje. Un accesorio por el que firmas como Louis Vuitton -bajo la dirección de Pharell Williams- o Moschino también apuestan para los próximos meses.