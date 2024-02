Beyoncé arrasa en los Grammy 2024 con una icónica reinterpretación de la estética 'cowgirl'

La 66ª edición de los premios Grammy se vivió ayer en el Crypto.com de Los Ángeles. Una velada nocturna que volvió a reunir a las grandes figuras de la industria de la música. Celebrities que no solamente asistieron al acto con la intención de recoger galardones o en calidad de acompañantes, también aprovecharon el encuentro, como es habitual, para acaparar los focos con sus mejores elecciones de indumentaria. Un despliegue de estilismos de infarto que no se vio únicamente en la afamada alfombra roja, y es que estrellas como Beyoncé nos obligaron a estar pendientes de sus icónicos looks durante la propia gala.

A pesar de no acudir a los Grammys 2024 como nominada, la artista sí asistió junto a su marido Jay-Z y su hija Blue Ivy Carter. Beyoncé, como era de esperar, dejó boquiabiertos a los invitados con su look. La americana abrazó una combinación de estilo western. Recordemos que en 2023 presenciamos cómo la estética cowgirl ganó terreno en las grandes capitales de la moda, manteniendo en vilo a directores creativos que se inspiraron en dicho movimiento para llevar a cabo sus elaboraciones y puestas en escena, y a prescriptoras que no dudaron en acogerse a una corriente tan favorecedora como vanguardista para sus apuestas de street style. Tendencia que según lo que adelantó la cantante seguirá dando mucho de qué hablar a lo largo del presente año.

Beyoncé se decantó por un look western que se encuentra bajo la firma de Louis Vuitton, una propuesta que pertenece a la colección masculina de Otoño/invierno 2024-2025 de la casa de moda y que fue reinterpretada por la natural de Texas. Ella decidió enfundarse en un conjunto de dos piezas constituido, por un lado, por una chaqueta de grandes dimensiones con motivo de cuadros en piel y con incrustaciones metálicas y, por otro, por unos shorts de tiro alto, artículo que sustituyó al pantalón largo que completa el estilismo original.

El matching set en cuestión fue aunado a una camisa blanca con botonadura frontal en turquesa, detalle que añade la nota de color al conjunto. En lo que a calzado se refiere, mientras que la maison resolvió la ecuación con unas botas cowboy, Beyoncé modernizó la construcción con la suma de unos zapatos de tacón de pulsera en punta de color negro. Asimismo, la intérprete de Renaissance demostró tener las claves necesarias para crear un look con el equilibrio idóneo entre aquellos elementos tradicionales que sientan las bases del estilo western más clásico y los que se han ido añadiendo con la intención de modernizarlo con el paso de los años.

Sus accesorios rompedores

La artista causó verdadera sensación, además, con el sombrero vaquero en blanco que eligió, complemento que seguirá protagonizando conversaciones entre las que más saben del sector, y el cinturón con monograma y hebilla XL que incluyó. Y, por si fuera poco, Beyoncé siguió con la reinvención de los códigos sartoriales que inició el director creativo Pharrell Williams con la corbata -a juego con la chaqueta de aplicaciones- con la que decoró la camisa.

No olvidemos que esta última pieza mencionada ha prometido volver a apoderarse de los vestidores femeninos este 2024 y lo hemos sabido gracias al furor que ha tenido a pie de asfalto la tendencia siren office, una fórmula de estilo que, sin ludar a dudas, llega para recordarnos por qué deberíamos configurar nuestros looks -a partir de este preciso momento- teniendo en cuenta, también, la indumentaria portada en la oficina en los años 90.