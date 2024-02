Desvelado el motivo de los recientes looks 'cowgirl' de Beyoncé

A Beyoncé no le hizo falta subirse al escenario durante el intermedio de la Super Bowl para erigirse como una de las absolutas protagonistas de la noche. La natural de Houston sorprendió en el aclamado evento deportivo, aunque no de la forma que hubiéramos imaginado: la estrella aprovechó su participación en un anuncio de Verizon, una operadora de telefonía móvil, para anunciar que ¡va a lanzar un nuevo disco! Aunque ha sido una sorpresa, lo cierto es que nos había ido dejando algunas pistas a través de sus estilismos, estrategia que también ha seguido recientemente Taylor Swift.

La intérprete de Halo se adueñó por completo del Allegiant Stadium de Las Vegas cuando, a través de dicha colaboración, dirigió a su público a sumergirse en su perfil de Instagram y descubrir el anuncio de su nuevo álbum, titulado Renaissance Act II, que aterrizará el 29 de marzo y pondrá en nuestras manos nuevas obras de estilo country. Tras dejar varias pistas tanto en su perfil como en otros actos multitudinarios como los Grammy, celebrados recientemente, Beyoncé no dejó pasar la oportunidad que le brindó el escaparate en cuestión para crear expectación alrededor de su trabajo haciendo que los espectadores recordaran dos de sus álbumes, Lemonade y Renaissance.

¿Será Beyoncé la próxima reina del 'country'?

"Lanzad la nueva música. Ya os dije que Renaissance no había terminado". Así concluyó la artista el anuncio, en el que aparecía intentando "romper internet". ¿Cómo? Clonándose a sí misma, viajando al espacio, luciendo como Barbie, presentándose como Beyoncé Of The United States… pero la realidad es que, siendo todos estos papeles ficticios, lo logró: por un momento ralentizó el ritmo de la velada y acaparó todo foco de atención.

La diva tejana no solo se las ingenió para conducir a las masas hacia la fecha de lanzamiento del que es el segundo disco de la trilogía, también estrenó dos temas: Texas Hold ‘Em y 16 Carriages. Sin duda alguna, Beyoncé elaboró toda una campaña de marketing que nos dejó boquiabiertas, pues no faltó detalle. Queen B, además, usó su estilismo para la Super Bowl como parte de ella porque, como ya nos ha demostrado en infinitas ocasiones, la moda y la música están estrechamente ligadas.

Minivestido con corbata de bolo al más puro estilo 'western'

La cantante eligió un diseño de Dolce & Gabbana para acudir a la Super Bowl. Un minivestido negro de manga larga con detalles de encaje en cuerpo y mangas e incrustaciones brillantes que conjugó con un abrigo largo negro con botonadura y unas botas altas por encima de las rodillas. Tampoco faltaron las gafas negras, la corbata de bolo con piedra y el sombrero de cowgirl, complementos que elevaron el look al máximo y dieron toques western.

Para anunciar que ya están disponibles sus dos canciones en las plataformas, la intérprete difundió las carátulas correspondientes, dos imágenes en las que aparece ella misma con el símbolo cowboy por excelencia: el sombrero. En la primera, destinada a Texas Hold ‘Em se presenta prácticamente al desnudo, cubriendo lo mínimo con piezas metálicas. Concluye la atrevida ecuación con un blazer cropped, sombrero negro y pendientes XXL que, de seguro, protagonizarán más de una conversación entre las amantes del maximalismo. Y en la segunda, enfocada a 16 Carriages, con una camisa vaquera con tachuelas añadidas y sombrero.

¿Con cuál de las tres propuestas del lejano Oeste te quedas? No olvidemos que para los Grammy también abrazó dicha temática. En los galardones en cuestión, cautivó con un matching set en cuero de Louis Vuitton, conjunto que llevó con camisa blanca, zapatos de tacón, cinturón con hebilla XL de la maison y sombrero blanco.