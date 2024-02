Beyoncé revela el poderoso motivo del cambio de look más radical de su carrera

Si hay algo que caracteriza el estilo de Beyoncé, es la ingeniosa manera en la que utiliza la estética asociada a la música. Y es que la artista es toda una experta en proyectar una poderosa imagen en cada evento al que asiste o cada concierto que ofrece. Solo hay que echar un vistazo al vestuario repleto de piezas asombrosas, trajes de brillo o vestidos de Alta Costura que ha lucido en su última gira. Pero la cantante no solo es partidaria de jugar con la ropa, sino también con su peinado, especialmente cuando se trata de estrenar un nuevo proyecto. A lo largo de los años, la hemos visto recurrir a pelucas, extensiones, postizos, cortes y cambios de color de lo más variados. Pero hay uno que todavía se recuerda como el más drástico de todos: aquel pixie decolorado con el que sorprendió a sus seguidores hace más de una década.

No era la primera vez que la de Texas se dejaba ver con el cabello rubio, ni sería la última. De hecho, el pasado noviembre volvió a lucirlo en una larguísima melena que todavía mantiene. Pero sí era la primera ocasión en la que recurría a un estilo tan corto: fue en agosto de 2013, cuando ella misma compartió en redes sociales un selfie frente al espejo luciendo un renovado aspecto con este pelo que dejaba la nuca al descubierto. Una publicación que no acompañó con ningún tipo de comentario, y que a día de hoy, cuenta con casi medio millón de "me gusta".

"Aquel día decidí cortarme el pelo. No tenía nada en mente, ni fue una elección estética. Se trataba de una gran transformación emocional, una metamorfosis de lo que estaba viviendo", ha confesado tanto tiempo después a Essence durante la promoción de sus nuevos productos (precisamente) para el cuidado del cabello, Cécred, que salen a la venta este 20 de febrero. "Gran parte de mi identidad como artista ha estado ligada a llevar el pelo suelto. Cortármelo fue rebelarme contra la mujer que la sociedad piensa que debo ser", asegura.

Y es que un año atrás de este radical cambio de look, Beyoncé se había convertido en madre por primera vez, cuando en enero de 2012 dio a luz a Blue Ivy, su primera hija junto al rapero Jay-Z. "Había algo sobre la liberación que sentía al ser madre que me hizo querer deshacerme de lo demás. Era una representación en la que me despejaba de las expectativas que había puestas en mí". Una decisión que su peluquero personal no aprobaba, aunque no fue impedimento para llevarla a cabo: "Cogí las tijeras y me lo corté, era lo que necesitaba hacer. Y después de eso me volví valiente, fue el primer paso de muchas otras decisiones audaces que tomé después en mi vida perosnaal y en mi carrera".