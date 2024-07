Todo lo que tienes que saber sobre la exposición gratuita de Taylor Swift en el V&A de Londres

Taylor Swift no necesita presentación, sin embargo, existen historias ocultas en la trayectoria de un artista que únicamente pueden ser descubiertas a través de eventos que sirven, en el mejor de los casos, como altavoces a gran escala. Con The Eras Tour el fenómeno pop ha llegado a imaginarios a los que antes no tenía acceso, perfilándose como una de las figuras más poderosas del globo terráqueo. Una gira con la que no solo se ha dado a conocer una voz, también una letrista en toda regla, una inspiración para los amantes de las obras teatrales y, por supuesto, una gurú de la moda, que no ha hecho más que dejar boquiabiertos a quienes han tenido la oportunidad de vivir alguno de sus conciertos con diseños de costura pertenecientes a las mejores casas de la industria.

Aún así, puede que siga habiendo alguien que sienta que continúan habiendo secretos por conocer de la natural de Pennsylvania, algo con lo que pretende lidiar la exposición que dará comienzo el próximo sábado 27 de julio en el Victoria & Albert South Kensington (Londres). Se trata del Taylor Swift | Songbook Trail, un emocionante recorrido que pondrá al alcance del público, de forma gratuita, los trajes y artículos distintivos que han acompañado a la cantante a lo largo de su extensa carrera. 13 paradas en total serán las que muestren las diferentes etapas vitales de Swift y se irán encontrando interactuando con las galerías permanentes del museo.

De las botas vaqueras con corazones o el vestido en azul turquesa que defendió una joven estrella cuando se iniciaba en el sector al suéter de Cardigan, pasando por el vestido de inspiración victoriana de Fortnight o el micrófono dorado con motivo de serpiente que usó en el tour de Reputation. Elementos con un significado muy rotundo que podrán observar quienes planifiquen un viaje a la capital desde pasado mañana hasta el 8 de septiembre de este mismo año.

Un acontecimiento con el que se celebra, de nuevo, la creatividad que recoge todo aquello que, a día de hoy, constituye una personalidad que influye con cada paso que da. Una experiencia más o menos íntima que despertará un sentimiento de nostalgia a los más swifties de las salas por rememorar los comienzos de la también compositora, mientras que servirá de revelación para los que estén adentrándose, por primera vez, en la era de la estadounidense.

¿Tienes pensado sumergirte en el archivo de Taylor Swift mediante la selección mencionada? Fíjate en las palabras de Kate Bailey, curadora sénior de teatro y performance,: “Estamos encantados de poder mostrar una variedad de looks icónicos que lució Taylor Swift en el V&A este verano, cada uno de los cuales celebra un capítulo en la trayectoria musical de la artista. Las canciones de Taylor Swift, como los objetos, cuentan historias, a menudo inspiradas en el arte, la historia y la literatura. Esperamos que este recorrido teatral por el museo inspire a los visitantes curiosos a descubrir más sobre la artista, su creatividad y los objetos del V&A”.