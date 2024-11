Agenda FASHION: 8 planes de moda, arte y 'gastro' que harán de noviembre tu mes favorito

5 8

Vuelve el plan natural más bonito de Madrid

Un noviembre más -¡y ya van seis!-, las luces inundarán uno de los parques más bonitos de Madrid, el Tierno Galván, para conectarnos con el universo animal y vegetal en la experiencia más esperada de cada Navidad: Naturaleza Encendida. Tras el éxito del año pasado, cuando se vendieron más de 300.000 entradas, y mientars triunfa en el Jardín Botánico de Nueva York, donde el recorrido The Nightmare Before Christmas agota entradas cada día, esta original propuesta de iluminación, sonidos y fantasía nos llevará a explorar los tres grandes reinos naturales: el acuático, el terrestre y el aéreo. Ballenas gigantes y pulpos, animales salvajes o aves exóticas nos harán disfrutar a niños y adultos mientras ensalzan la importancia de preservar a la Biosfera. Life abrirá sus puertas el próximo 26 de noviembre (solo hasta el 5 de enero de 2025), pero ya puedes comprar tus tickets en www.naturalezaencendida.com. Consulta las ofertas y no te quedes sin ellos antes de que cuelgue el cartel de sold out.