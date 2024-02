La curiosa coincidencia FASHION que une los armarios de las dos chicas rubias favoritas de Hollywood

Son pocas las ocasiones en las que las invitadas coinciden con el mismo estilismo en una alfombra roja, un importantísimo detalle que los estilistas tienen en cuenta para que sus clientas brillen ante los fotógrafos y protagonicen titulares alrededor del mundo. Sin embargo, a veces sí se dan conexiones como esta que une inesperadamente los armarios de dos de las actrices más aclamadas de Hollywood, ¿adivinas quiénes pueden ser? Te damos pistas son rubias, y en cierto modo, ambas tienen relación con la isla de Australia.

- Sydney Sweeney adelanta la versión primaveral de la gabardina 'Matrix' que adoran las modelos

La primera tiene el nombre de la capital del país mencionado, Sydney Sweeney, la chica de moda tras su exitosa película Todos menos tú y una de las protagonistas de la nueva Madame Web, ha acudido al famoso programa de televisión The Tonight Show con el presentador Jimmy Fallon. Una cita de lo más mediática en la que ha derrochado estilazo enfundada en un impresionante minivestido con pronunciadísimo escote. Como si fuera el traje clásico de una bailarina de ballet, con el cuerpo encorsetado y la falda plisada con mucho volumen, así es el nuevo estreno en blanco y negro con el que se ha vuelto a posicionar como el referente estrella en el que podemos inspirarnos.

- Alerta FASHION: el escote ‘vegetal’ que han llevado Selena Gomez y las actrices de Hollywood

Una sabia elección que ha tomado junto a su hada madrina, Molly Dickson, y que firma la histórica maison francesa de Balmain. Pero lo que nos ha hecho fijarnos en ello, no ha sido su belleza con la que ha arrasado en la televisión estadounidense, sino la inesperada conexión con la intérprete que ha dado vida a la muñeca de Mattel, ¡Barbie! Sí, así es. Hace tan solo unos días la intérprete que nació en Australia y creció en una granja llegaba a los premios Producers Guild of America celebrados en Los Ángeles enfundada en un look parecido y con las mismas tonalidades, solo que invertidas.

- Margot Robbie estrena un minivestido de lentejuelas parisino horas antes de triunfar en los BAFTA

El de Margot Robbie es negro con las solapas blanco satinadas, de manga larga y con pronunciadas caderas que aportan esa imagen más dramática que tan bien defiendete. Es cierto que encontramos ciertas similitudes entre ambos conjuntos, además de estar firmados por la misma casa de costura batutada por el modista francés Olivier Rousteing. ¿Qué nos está queriendo decir esta coincidencia FASHION que hoy ocupa nuestras líneas? Muy sencillo: la próxima temporada los minivestidos arrasarán en las fiestas y alfombras rojas y los escotes de vértigo serán la última tendencia entre las expertas en moda. ¿Te subirás a este carro?