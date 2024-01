El look 'Barbie' de Margot Robbie que podemos copiar con una camiseta y vaqueros

Los expertos anunciaron tiempo atrás que Margot Robbie se convertiría en la chica de moda gracias a su último éxito de Hollywood, y así ha sido. No importa que haya pasado meses y meses tras el estreno de Barbie, y tampoco que la película no haya recibido tantas nominaciones a los premios Oscar como vaticinábamos, porque cada uno de sus estilismos sigue marcando el rumbo y haciendo historia gracias al rosa. Así lo ha demostrado en su última aparición en Los Ángeles, estrenando una propuesta muy fácil de copiar que querrás llevar este fin de semana porque es casi atemporal.

Seas o no una fanática de la muñeca de Mattel, seguramente que habrás caído en las redes de esta fotogénica y femenina tendencia de una u otra manera. Y no hablamos de enfundarte en vestidazos de tul como si fueras un cupcake con virutas de colores, sino de detalles sutiles -pero cargados de significado- como los que ha incluido la estrella de Hollywood en el coloquio que ha protagonizado junto a sus compañeros de reparto Ryan Gosling y America Ferrera y la directora de la película taquillera, Greta Gerwig. A diferencia de los demás, ella sigue apostando por este guiño cinéfilo que tan bien ha encarnado dentro y fuera de la gran pantalla, y en esta ocasión lo hace con dos piezas muy especiales.

La australiana ha combinado una chaqueta de sastrería clásica con la joya de la corona: ¡una camiseta de Barbie! Pero no es un diseño cualquiera que podemos encontrar en las tiendas, se trata de una con una estampación de lo más divertida en la que se puede ver a la muñeca con traje de heroína espacial sobre un planeta. ¿Es vintage? Sí, porque la tipografía corresponde a la que lucía la marca en los años setenta y ochenta, y concretamente se trata del personaje Barbie Moon out of this world. ¿Nos estará mandando algún mensaje indirecto con su elección? No lo sabemos, pero la idea de combinarlo con pantalones vaqueros de tiro alto y corte recto, ¡nos encanta!

Una vez más ha añadido a sus pies un par de tacones (rosas, por supuesto) continuando con el homenaje a la historia que vive su personaje en Barbieland y que no dio mucho de qué pensar. Un modelo puntiagudo, de piel y de altísimo tacón firmados por el español Manolo Blahnik, uno de sus zapateros de confianza con los que ha arrasado alrededor del mundo durante la promoción del filme. Así que si estos días tienes planes y quieres acaparar toda la atención, haz como Margot y confía en el poder de Barbie, ¡triunfarás!