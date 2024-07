Jessica Biel ya ha llevado las 3 tendencias que mejor quedan con un corte de pelo 'bob'

Apliquen o no el Método Stanislavski, hay algo de lo que no se libran los actores al intrepretar un personaje: adaptar su imagen a la de su alter ego ficticio, a través de la ropa pero también en el peinado y las facciones. Y aunque las pelucas, los postizos y el maquillaje hacen que cambio más fácil e incluso efímero, en ocasiones no queda alternativa y es necesario un cambio de look real. Jessica Biel ha tenido que hacerlo para su nuevo trabajo, el papel de Chloe en la serie The Better Sister, tal y como compartía con sus seguidores el pasado mayo, cuando cortó su larga melena en un minimalista bob recto. Ahora, en el set de rodaje de este thriller de Prime Video, hemos podido comprobar lo bien que le sienta este peinado, y también cuáles son las tendencias de otoño que más favorecen cuando llevas el pelo por encima de los hombros.

© GTRES

Que el corte bob rejuvenece es algo que sabíamos gracias a actrices como Naomi Watts, Dua Lipa o Zendaya, quienes también han llevado este corte. Ahora, Jessica Biel corrobora la teoría con la versión más sencilla de esta tendencia: con raya en medio, puntas alineadas y liso pulido. Así es como el equipo de la producción está peinando a la actriz para el rodaje, donde hemos comprobado que su personaje, una de las dos hermanas protagonistas, tiene una forma de vestir minimalista y algo retro. El look de estas fotos, por ejemplo, es muy setentero: pantalón de pata de elefante y una blusa pussy bow.

© GTRES

La blusa para chicas con pelo corto

Precisamente ese tipo de camisas con lazada al cuello son una de las prendas que una estilista recomendaría a quien llevara el pelo corto, pues esta melena permite que el lazo adquiera más protagonismo. Y también evita un contratiempo que quizá te haya sucedido si tienes una de estas blusas que adoran las royals como Kate Middleton: que el cabello se enganche en la cinta. Con el pelo por encima de los hombros, claro, esto no pasa.

© Gtres

El toque 'college'

En otra de las escenas, a juzgar por las captura de los paparazzi mientra Jessica rueda, podremos ver a Chloe con otra tendencia de otoño que queda muy bien con la melena bob: llevar un suéter sobre los hombros. Es un detalle que adoran las chicas más clásicas y que volverá la próxima temporada, cuando bajen las temperaturas y resurjan la estética college y el tenniscore. Además, consigue sofisticar una combinación de básicos de tintes deportivos como la suya.

© Getty Images

En este segundo look, Jessica (o el equipo de vestuario, más bien) recurre a un consejo de profesional que nunca falla: si quieres mezclar varios colores en el mismo estilismo, elígelos siempre neutros. Con esa premisa, ella combina azul marino, verde hierba y beige, y el resultado no solo es acertado, sino que nos inspirará cuando, en unos meses, vayamos dejando de lado la paleta cromática vibrante del verano.

© Getty Images

Un vestido camisero para todo el año

A pesar de que los termómetros ronden los 30 grados en Nueva York, el guion siempre manda, por lo que Jessica está rodando con ropa bastante abrigada, ¡incluso botas! Así aparecía hace unos días en el set, llevando, eso sí, otra prenda que recomendaríamos a cualquier chica con el pelo como ella: un vestido camisero -un básico que podemos llevar todo el año con diferentes zapatos- con cuello XL. Está claro que los responsables de vestuario con estas elecciones de moda, están buscando dar protagonismo al rostro y el cuello de la actriz a través de este tipo de detalles. ¿Será esa la razón por la que le hicieron también cortarse el pelo? ¿Tendrá algo que ver con la trama?