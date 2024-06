Jessica Biel reaparece muy seria tras la detención de Justin Timberlake

La noticia del arresto de Justin Timberlake ha sacudido Hollywood en las últimas horas. El cantante y actor, de 43 años, fue detenido por la policía en la madrugada de este martes después de haber estado cenando con unos amigos en un hotel de Los Hamptons. Tal y como informó el Departamento de Policía de Sag Harbor (Nueva York), Timberlake conducía su coche cuando se saltó una señal de 'Stop' y se salió del carril. Una patrulla de policía le vio y le pidió que se detuviera para hacerle una prueba de alcoholemia, pero él se negó. El protagonista de películas como In Time y Amigos con beneficios, estuvo varias horas bajo custodia pero fue puesto en libertad sin fianza tras comparecer ante el juez.

La foto de la detención de Justin Timberlake

Mientras se producía todo este revuelo mediático reapareció su mujer, Jessica Biel. La actriz, de 42 años, acudió al rodaje de su nueva serie, The Better Sister, acaparando toda la atención de los fotógrafos. Vestida con un conjunto de rayas de color béis y negro y estrenando nuevo look, con una media melena extralisa muy favorecedora, la intérprete de Candy y The Sinner se mostró especialmente seria. Tal y como puede verse en las imágenes, fue un momento bastante tenso para Jessica, que prefirió no hacer ningún tipo de declaración sobre el arresto de su marido.

Según puede leerse en los informes policiales a los que ha tenido acceso Page Six, el oficial que detuvo a Timberlake no le reconoció, pero se dio cuenta de que tenía "los ojos rojos y vidriosos, su aliento tenía un fuerte olor a alcohol, hablaba con lentitud y caminaba tambaleándose". "Solo tomé un Martini", aseguró el marido de Jessica Biel, que cuando le arrestaron dijo en voz baja: "Esto va a arruinar la gira", y el policía le respondió: "¿Qué gira?". "La gira mundial", añadió el cantante.

Y es que Justin está en plena gira por Estados Unidos con su nuevo disco 'Everything I Thought It Was', que publicó en marzo. De hecho, tiene cerrados dos espectáculos en Chicago a finales de esta semana: el 21 y 22 de junio en el United Center, pero no se sabe si tendrá que posponer alguna de las fechas. Los conciertos de Timberlake continuarán el 25 y 26 de junio en el Madison Square Garden y después seguirá de gira hasta el 9 de julio, antes de que el protagonista de lleve su espectáculo a Europa europea durante el resto del verano.