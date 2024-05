Jessica Biel hace balance de su matrimonio con Justin Timberlake en plena gira mundial del cantante

Justin Timberlake y Jessica Biel después de casi doce años casados se esfuerzan por mantener vivo su matrimonio. "Siempre es una labor en curso", ha reconocido la actriz, de 42 años, mientras su marido está de gira y ella asistió al programa The View. "Se trata constantemente de encontrar el equilibrio, de encontrar el momento en el que podamos conectarnos y vernos en persona, con los niños. Nunca antes habíamos hecho esto con dos hijos”, añadió. "Entonces, no lo sé. Ya estoy agotada, han sido cuatro shows.. ", revela la actriz sobre el desafío que supone estar tanto tiempo separados y en medio de exigentes horarios de trabajo. "No sé cómo lo va a hacer, pero lo vamos a superar", asegura la actriz madre de dos niños, Silas, de nueve años, y Phineas, de tres, ante la primera gira del cantante en los últimos cinco años tras el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was.

Timberlake comenzó su tour mundial Forget Tomorrow el pasado 29 de abril de 2024 en Vancouver y culminará el 16 de diciembre Indianápolis. Y aunque su esposa e hijos se han unido a él en algunos espectáculos, Biel también tiene numerosos compromisos. Con una vida tan ajetreada como la suya, la estrella de The Sinner admite lo mucho que le han ayudado las tecnologías a estar conectados. "¡Gracias a Dios por Zoom y FaceTime! Para las familias que viajan (para todos, en realidad), pero para los padres que se ausentan con frecuencia, eso ha sido de gran ayuda".

Jessica Biel, además de sus trabajos como intérprete, acaba de publicar Un libro para niños sobre la menstruación. "La salud reproductiva femenina (la salud reproductiva de las personas) siempre ha sido interesante para mí", explicó en el programa de entrevistas de ABC. Y aunque Biel solo tiene hijos varones, cree que es "importante" para ellos y para todos saber acerca de los cambios que nuestros familiares y seres queridos están experimentando". "Tengo el período y quiero que mis hijos entiendan por lo que estoy pasando", continuó. Y añadió que el hecho de haber escrito este libro es porque "me pareció un tema importante para empezar a desmitificar, desestigmatizar y brindarles a los padres y jóvenes que están a punto de experimentar grandes cambios en sus cuerpos una herramienta y un recurso".

Biel y Timberlake se conocieron en el año 2007 en los Globos de Oro y fue un amor a primera vista. Tras cinco años de noviazgo se casaron el 19 de octubre de 2012 en Savetrelli di Fassano, en Italia. La revista ¡HOLA! publicó el reportaje en exclusiva de esta boda, que se mantuvo en secreto hasta que los invitados llegaron al lugar del enlace. Fruto de su unión nacieron sus dos hijos, Silas y Phineas. Y con motivo de su décimo aniversario de boda, la pareja renovó sus votos en el mismo lugar donde se casaron y ella volvió a elegir a Giambattista Valli como diseñador de su vestido de novia.