Jessica Biel y Justin Timberlake renuevan sus votos en el mismo lugar donde se casaron hace 10 años

Justin Timberlake y Jessica Biel se han vuelto a dar el ‘sí, quiero’. Los actores celebraron su décimo aniversario de boda el pasado 19 de octubre y coincidiendo con esta señalada fecha la pareja ha revelado que han renovado sus votos matrimoniales. La actriz de The Sinner ha anunciado con gran emoción que ella y el exintegrante de N' Sync se han vuelto a casar en una ceremonia que tuvo lugar el pasado verano en Italia.

"Nuestra renovación de votos este verano", escribe Biel, junto a una foto en la que aparece sonriente abrazando a su esposo y haciendo el signo de paz con los dedos en una divertida instantánea. "En Italia, donde todo pasó", añade la actriz, que al mismo tiempo recuerda que volvió a elegir a Giambattista Valli como diseñador de su vestido de novia. Los novios, ambos vestidos de blanco lucieron un look elegantes a la par que informales -él con un traje de lino de color crema y sombrero a juego, y ella, radiante con un voluminoso vestido blanco con un lazo negro anudado a la cintura-.

Justin y Jessica se casaron en octubre de 2012 bajo las estrellas y a la luz de las velas en el sur de Italia. La revista ¡HOLA! publicó el reportaje en exclusiva de esta boda que se mantuvo en secreto hasta que los invitados llegaron al lugar del enlace, el pintoresco pueblo italiano Savelletri di Fasano. Como en una inolvidable película de Hollywood, los actores sellaron su amor con un beso de cine en un entorno de ensueño: "Es muy difícil expresar con palabras lo que sentimos. Estábamos muy emocionados. Fue una noche muy especial y los dos lloramos", contaban en las páginas de nuestra revista.

Jess, como su marido la llama, eligió un vestido de novia de alta costura en color rosa de Giambattista Valli. "Ella vestida de novia ha sido lo más hermoso que he visto en mi vida. Creo que es la vez que me he sentido más inocente y vulnerable. Un momento que nunca olvidaré”, decía Justin, que entonó una canción que compuso especialmente para ella cuando caminaba la novia hacia el altar. Al igual que en la imagen de la renovación de votos, donde él aparece con un gesto divertido, Justin demostró su sentido del humor y posó en una actitud nada convencional saltando por los aires tras su boda.

La noticia de este enlace ha salido a la luz horas después de celebrar sus bodas de aluminio, como así se llaman cuando se celebra el décimo aniversario de boda. "¡Diez años no son suficientes!", ha dicho Justin junto a un recopilatorio de fotos que resume su historia de amor que dura casi 16 años. "¡Me haces mejor esposo y padre todos los días! ¡Te quiero tanto, hermosa humana!". Ella, complacida, respondía a estas palabras con una bonita declaración de amor: "¡Estar casada contigo es la aventura de mi vida! Vuelve atrás, bebé. Vuelve a verlo. Te amo". La pareja son padres de dos hijos. Dos años y medio después de contraer matrimonio tuvieron a su hijo Silas, que hoy tiene siete años. Phineas, el segundo hijo de la pareja, nació en julio de 2020, y es un pequeño rubito de rizos que se ha convertido en el mejor compañero de juegos de su hermano.