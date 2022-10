Justin Timberlake y Jessica Biel, una historia de amor que cumple 15 años

Fue en enero de 2007. Se celebraban los Globo de Oro y dicen los testigos de aquel encuentro que estaban asistiendo a un auténtico flechazo. A finales de 2006, Justin Timberlake y Cameron Diaz habían roto su relación y, ese mismo año, Jessica Biel había hecho lo propio con Chris Evans, el hoy famosísimo Capitán América y compañero de aventuras cinematográficas de Ana de Armas. Podría haber sido uno de los muchísimos coqueteos que suceden en las fiestas que congregan a los actores de Hollywood, pero han pasado casi 16 años desde aquel primer encuentro y hoy, Jessica y Justin, están a punto de celebrar 10 años de matrimonio.

Sé que me casaré con este hombre'

Tanto Justin como Jessica acababan de romper con sus respectivas parejas, por lo que cabía pensar que lo suyo podía no durar y ser solo de un romance de transición, pero desde el principio se lo tomaron con mucha calma. El cantante le pidió salir a la actriz por teléfono y, años más tarde, reconocía públicamente que tuvo que ser tenaz e insistir para que ella le dijera que sí.

De todos modos, parece que Jessica también estaba convencida de dar el paso, como desveló en una charla con el showman James Corden. Recordó que, en aquellos primeros compases de su amor, le escribió un correo electrónico a su socio en el que decía que debía cancelar una reunión por un romántico motivo: "Sé que me casaré con este hombre, y no puedes decirle que no a tu futuro marido”.

Los más de cinco años transcurridos entre aquel encuentro en los Globos de Oro y su boda los pasaron más separados que juntos, ya que cada uno tenía que atender sus ajetreadas agendas profesionales. Justin arrancaba su carrera cinematográfica, en paralelo a la musical, y triunfaba en 2010 con La red social, en la que daba vida al cofundador de Napster Sean Parker. Un año más tarde coprotagonizaba Bad Teacher con su última ex, Cameron Diaz. Jessica, que acababa de triunfar con El ilusionista, rodada mientras aún estaba con Chris, participaba en éxitos como Next o Historias de San Valentín. En esta última daba vida a una publicista sin suerte en el amor: nada que ver con la realidad.

Una boda de cuento con una canción muy especial

Se casaron el 19 de octubre de 2012 en Savetrelli di Fassano, en Italia, en una de las bodas más románticas que se recuerdan. Jessica estaba espectacular con su vestido rosa palabra de honor de Giambattista Valli, y él lucía el protocolario esmoquin negro. En su camino hacia el altar sonó una canción que Justin compuso en exclusiva para ella, muy lejos, tanto por el tono como por el motivo, de Cry Me a River, la que le dedicó a su ex, Britney Spears, con la que formó una de las parejas más mediáticas de comienzos de siglo cuando todavía formaba parte del grupo 'N SYNC.

Silas y Phineas, sus otros dos amores

Dos años y medio después de contraer matrimonio nació Silas, el hijo mayor de la pareja, que hoy tiene siete años. Phineas, el segundo, nació en julio de 2020. Tras la llegada de este, el matrimonio atravesó una pequeña crisis que enseguida lograron remontar. Hoy, la pareja se desvive por los dos pequeños, a los que mantienen alejados de los focos mediáticos, y combinan sus exigentes profesiones con la crianza de ambos.

Un apoyo constante

A punto de cumplir 10 años como matrimonio y 16 como pareja, es increíble la complicidad que ambos desprenden en cada una de sus apariciones en las alfombras rojas. Y es que, como gente de la industria, saben de la importancia de contar con alguien que entienda, respete y apoye tu profesión. No solo eso: también colaboran juntos cuando pueden. Es habitual verlos apoyando todo tipo de causas solidarias, pero también en el terreno profesional: Jessica, toda una emprendedora que sabe dar un paso al frente cuando corresponde, apareció en el videoclip de Man on the Woods, el sencillo que da nombre al último álbum de su marido, donde aparecen juntos bailando una especie de vals. Quién sabe si entonces recordaron su primer baile como matrimonio mientras sonaba A Song for You, la canción con la que el cantante felicitó también a su esposa en su quinto aniversario de boda. Ya van diez y la magia sigue brillando como el primer día.

