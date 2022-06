Dos años y medio después de su crisis Looks coordinados, turismo y 'front rows'... Jessica Biel y Justin Timberlake arrasan en París No es habitual verlos juntos y en actos públicos, pero esta vez han estado en tres desfiles diferentes

La Semana de la Moda de París ha sido testigo de una de las relaciones más longevas y queridas de Hollywood. Jessica Biel y Justin Timberlake, poco habituales de esta clase de exposición, han estado disfrutando de varios de los desfiles de la capital francesa y se han mostrado alegres y tranquilos, incluso coordinando sus looks como una pareja muy compenetrada. Parece que atrás quedan los momentos de crisis que vivieron en 2019, tras 12 años de relación, sobre todo después de ser padres de su segundo hijo, Phineas, y aunque continúan llevando su vida privada con mucha discreción, hemos podido volver a disfrutar de su presencia en un evento público. Además, por las calles de la ciudad del amor han sido vistos disfrutando de cenas románticas y paseos turísticos.

La pasarela de Justin Timberlake y Jessica Biel comenzó el jueves, en su primera aparición pública desde que la actriz estrenara su nueva serie, Candy, en Los Ángeles. Estuvieron en el show de Luis Vuitton para su moda masculina y lucieron unos estilismos de lo más atrevidos: el cantante vestía una camisa estampada de manga corta con pantalones XXL y zapatillas blancas, mientras que su esposa llevaba una original falda negra con detalles en 3D y un top de estampado con escote en uve. Ambos llevaban gafas de sol, que ha sido uno de los elementos que han cohesionado todos sus estilismos en estos días de moda.

El viernes, durante el desfile de moda masculina de Dior continuaron su demostración de estilo cuando vistieron incluso dos looks coordinados: Justin, de 41 años, lució un abrigo beis sobre una camisa estampada con pantalones blancos. Unos tonos que, a la inversa, llevó también Jessica, de 40. Pantalones tipo cargo de color beis y camisa blanca de manga corta con salones negros y bolso a juego, un look que recordaba que son una de esas power couple que arrasa allá donde va, ya sea en Estados Unidos en cualquier alfombra roja o en el front row. El domingo asistieron también a Kenzo, y de hecho les vimos compartir la primera fila con alguna de las celebs más buscadas de la generación z, como son Cruz Beckham o Jaden Smith. Entonces vestían un traje de cuadros vichy y un conjunto de pantalones beis, camisa vaquera azul y sobrecamisa color verde.

La crisis de Jessica Biel y Justin Timberlake tuvo lugar en 2019, cuando el cantante fue fotografiado en actitud cariñosa con Alisha Wainwright, caminando de la mano, tocándose la rodilla o compartiendo momentos cómplices. El intérprete, que estaba rodando una película junto a su compañera y ambos aparecían con más gente en las imágenes, se vio obligado a pedir perdón públicamente a su mujer, a pesar de que aseguró que nada más había pasado entre él y su coprotagonista. Una fuente cercana con conocimiento directo de la situación aseguró en la revista People que las muestras de cariño entre los actores eran "completamente inocentes". "Es un balcón con un grupo de personas y definitivamente no sucedió nada", añadió la fuente. "Él está allí rodando [su película] Palmer, la protagonizan juntos y son geniales. Todos simplemente estaban pasando el rato". Ocho meses después fueron padres de su segundo hijo, aunque no lo confirmaron hasta enero de 2021 porque, tal y como explicaron, no quieren que nadie trate diferente a sus niños por la profesión de sus padres.

