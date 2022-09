Jessica Biel y Reese Witherspoon: dos mujeres cansadas de esperar papeles que dieron un paso al frente

Con solo 14 años, Jessica Biel entró a formar parte del elenco de Siete en el paraíso y se hizo mundialmente conocida a lo largo de sus once temporadas, la longevidad de esta serie aun hoy no se ha superado, es todavía el drama familiar de mayor duración en toda la historia de la televisión. ¿Qué opciones tenía la actriz para no encasillarse después? Muchos son los intérpretes que tras alcanzar el éxito a edades muy tempranas luego no lograron encontrar papeles relevantes, un mal que aquejó especialmente a los protagonistas de teleseries de los 80 y 90, como el elenco de Padres forzosos, Cosas de casa o El príncipe de Bel-Air. Candance Cameron (la hija mayor de los Tanner), Kellie Shanygne Williams (la eterna amada de Steve Urkel) o Alfonso Ribeiro (el primo Carlton) nunca llegaron a tener papeles significativos en los proyectos que les propusieron.

Jessica Biel no ha parado de trabajar desde que a sus 24 años concluyó su participación en Siete en el paraíso, sin embargo la mayoría de los papeles que hizo son secundarios o interpretó personajes únicamente movidos por el romance, sin la profundidad dramática que ella deseaba. Biel decidió no seguir esperando a que Hollywood llamara a su puerta con el papel que ella deseaba interpretar, sino que optó por ser ella misma la que se diera la oportunidad de sacar todo el provecho que como actriz sabía que podría conseguir y en 2012, con 30 años se lanzó a producir su primer largometraje en el que se aseguró el papel protagonista, El hombre de las sombras es el thriller que ofreció a Biel poder demostrar por primera vez todo de lo que es capaz ante las cámaras.

Tras varios proyectos producidos y protagonizados por la actriz en 2017 decidió llevar a la pantalla la novela homónima de The Sinner, creada por la autora Petra Hammesfahr, ganadora de varios e importantes premios literarios. En esta serie Biel interpreta a una mujer culpable de haber asesinado a un hombre sin motivo aparente, su situación emocional es muy compleja por lo que se trata de un personaje que requiere una gran altura interpretativa. Biel se dio a sí misma la oportunidad que deseaba, ser la pieza fundamental para un thriller dramático, compartiendo cartel con Bill Pullman (Independence Day) y con un amplio éxito de acogida en todo el mundo.

Ahora que The Sinner estrenará su cuarta temporada, Biel prueba suerte con otro proyecto que, una vez más, vuelve a elegir, producir y protagonizar. Esta vez será en Disney+ y de nuevo se trata de un drama en clave de thriller, el género favorito de Biel. El 12 de octubre se estrenará en todo el mundo Candy, donde interpretará a un ama de casa en los 80, una mujer ordenada y diligente, que ha sabido encauzar la educación de sus hijos, conseguir un hogar impoluto y compartir su vida con un esposo irreprochable. Pero la vida de Candy Montgomery, que es el nombre del personaje de Biel, sufre un vuelco completo y sus acciones desembocarán en un cruento asesinato.

Reese Witherspoon fue pionera produciendo sus papeles

Desde 2003 la actriz Reese Witherspoon lo tuvo claro: la única forma de dejar de hacer películas que no le llenaban como actriz sería dándose a sí misma esta oportunidad. La actriz nacida en Nueva Orleans debutó en la pantalla con tan solo 15 años, y la mayoría de los papeles que hizo hasta que ella entró a coger el mando de sus producciones explotaban su faceta juvenil, cómica y un tanto superficial. Primero decidió aprovecharse de ese estereotipo para producir ‘Una rubia muy legal’ y así conseguir un buen punto de partida económico, y poder invertir posteriormente en proyectos propios con una enorme calidad interpretativa como Alma Salvaje o produciendo el premiadísimo largometraje de David Fincher con Ben Affleck Perdida. Hasta que en 2017 lanzó su proyecto más exitoso, Big Little Lies, compartiendo cartel con Nicole Kidman, Laura Dern y Meryl Streep.

En 2019 Witherspoon lanzó otro proyecto ganador, The Morning Show (que podemos ver en Apple TV+), la serie en la que se rodeó de un elenco a la altura como Jennifer Aniston y Steve Carell. Sin embargo la historia de Reese no acaba aquí, la actriz de 46 años tiene más de una veintena de proyectos en plena producción que tienen planificado estrenarse antes de 2025 y en la mayoría de éstos ella forma parte del elenco. Además, su productora es hoy en día una de las más relevantes de Hollywood, todos sus proyectos cosechan premios de primera categoría y su voz es una de las más respetadas de la industria.