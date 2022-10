Los cuatro actores que han sido clave en la meteórica carrera de Ana de Armas

Blonde puede apasionarnos o no, y a los fans irredentos se suman los espectadores más críticos, pero de lo que no hay duda es de que el trabajo de Ana de Armas como Marilyn Monroe es impecable. Tanto, que hay quienes hablan de una nominación al Oscar, y no es descabellado pensarlo. Si echamos la vista atrás, hace poco más de una década la actriz cubano-española tenía proyección únicamente nacional, y daba vida a Carolina en El internado. ¿Qué ha pasado para que en tan poco tiempo su carrera haya vivido un ascenso meteórico?

Por supuesto y en primer lugar, su innegable talento. Pero sabemos que, a menudo, ser un artista brillante no lo es todo para triunfar. Ana ha sabido escoger con precisión cada uno de sus trabajos. Evidentemente ha tenido algún pinchazo, como Aguas profundas, la película en la que conoció a Ben Affleck y se enamoró de él. Pero en general sus incursiones en Hollywood se cuentan por éxitos. Y sus compañeros de rodaje, a veces, han sido claves en el ascenso de la actriz: un trabajo brilla mucho más si a tu lado hay una pareja artística que brilla contigo. Estos son los cuatro actores que han ayudado a impulsar la carrera de Ana. Y todos han trabajado con ella más de una vez.

Keanu Reeves

La protagonista de Blonde debutó en Hollywood de la mano del inolvidable Neo en Matrix. Y trabajó con él por partida doble: primero en Toc toc, un thriller con un toque de erotismo y terror en el que dos mujeres (una de ellas Ana) tratan de seducir a un hombre aparentemente perfecto (Reeves). Solo un año más tarde volvían a ser pareja artística en La hija de Dios. Ninguna de las dos películas fue un taquillazo, pero sí fueron vitales para su primer gran éxito internacional y, sobre todo, nos dejaron una imagen impagable: la del buen rollo que tienen rodando juntos.

Ryan Gosling

La industria ya se había fijado en ella y fue elegida para dar vida a Joi, la compañera sentimental de K en Blade Runner 2049. El papel de K lo interpretó Ryan Gosling y, de nuevo, la química que ambos desprenden en pantalla supuso un nuevo escalafón en la imparable carrera de Ana, que por primera vez tuvo en su mano vivir desde dentro un gran blockbuster cinematográfico. No iba a ser la única vez que la viéramos junto a Ryan: han vuelto a reunirse en El agente invisible.

Daniel Craig

Dos años después, en 2019, llegó el gran momento de la actriz: su reconocimiento no ya solo por parte del público, sino también de la crítica. Puñales por la espalda, una comedia con trama a lo Agatha Christie, se convirtió en un verdadero fenómeno. A la gran acogida en salas se sumó el éxito de Ana, que obtuvo trece nominaciones a distintos premios (incluido un Globo de Oro) y cuatro galardones por su magnífica interpretación. Daniel Craig, que da vida al inspector Benoit Blanc (y al que en diciembre podremos ver en la secuela de aquel filme) es el contrapunto ideal a la actriz en esta película casi perfecta. De nuevo, Daniel y Ana se vieron las caras en Sin tiempo para morir, la (hasta ahora) última película de James Bond.

Chris Evans

Decíamos que Ana trabajó con Ryan Gosling por segunda vez en El agente invisible, donde tuvo que entrenar muy duro para rodar las escenas de acción, y en este filme también compartió escenas con Chris Evans, el perseguidor en la ficción de Gosling y con quien la actriz tiene una magnífica relación. El actor que da vida al Capitán América acaba de tener su segunda oportunidad con Ana en Ghosted, una película que mezcla acción y romanticismo y que ya está en proceso de posproducción. Por cierto, les acompaña Adrien Brody, que ha sido Arthur Miller en Blonde: ¡Ana tiene clarísimo con qué actores quiere repetir!

