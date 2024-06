Justin Timberlake, arrestado por conducir ebrio

En la madrugada de este martes, Justin Timberlake fue detenido por la policía por conducir bajo los efectos del alcohol. El cantante y actor, de 43 años, permanece bajo custodia y, según han informado fuentes del Departamento de Policía de Sag Harbor (Nueva York), deberá comparecer ante el tribunal en las próximas horas para ser procesado.

Según los documentos a los que ha tenido acceso la revista People, Justin estuvo cenando con unos amigos en un hotel de Los Hamptons y se fue a medianoche en su propio coche. A la salida había estacionada una patrulla de policía en la calle y le siguieron para poco después pedirle que se detuviera. Las fuentes afirman que quisieron hacerle una prueba de alcoholemia, pero él se negó. "Nadie resultó herido y no hubo ningún drama", han comentado. Entonces, el que fuera miembro del grupo NSYNC fue esposado y arrestado.

El marido de la actriz Jessica Biel se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos con su nuevo disco 'Everything I Thought It Was', que publicó en marzo. De hecho, tiene cerrados dos espectáculos en Chicago a finales de esta semana: el 21 y 22 de junio en el United Center, pero no está claro si tendrá que posponer alguna de las fechas tras su arresto. Los conciertos de Timberlake continuarán el 25 y 26 de junio en el Madison Square Garden y después seguirá de gira hasta el 9 de julio, antes de que el protagonista de lleve su espectáculo a Europa europea durante el resto del verano.

Biel y Timberlake se conocieron en el año 2007 en los Globos de Oro y fue un amor a primera vista. Tras cinco años de noviazgo se casaron el 19 de octubre de 2012 en Savetrelli di Fassano, en Italia. La revista ¡HOLA! publicó el reportaje en exclusiva de esta boda, que se mantuvo en secreto hasta que los invitados llegaron al lugar del enlace. Fruto de su unión nacieron sus dos hijos, Silas y Phineas. La pareja renovó sus votos diez años después en el mismo lugar en el que se casaron, pero su matrimonio no ha estado exento de turbulencias. A principios de 2020 unas fotos de Justin Timberlake de la mano de su compañera de reparto Alisha Wainwright con quien se mostraba en actitud cariñosa en Nueva Orleans provocaron un auténtico revuelo mediático hasta el punto de que el cantante pidió disculpas públicas a su mujer. "Hace unas semanas, viví un momento en el que perdí el juicio por completo, pero dejadme ser claro, no ocurrió nada entre mi compañera en la película y yo", dijo entonce para zanjar la crisis.