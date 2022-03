Justin Timberlake pide perdón públicamente a su esposa, Jessica Biel, tras los rumores

Justin Timberlake ha roto su silencio después de ser sorprendido cogido de la mano de su compañera de reparto, Alisha Wainwright. Diez días después de que salieran publicada las fotos, el actor y cantante ha escrito un comunicado para pedir perdón publicamente a su esposa, Jessica Biel, por las imágenes que podrían haber puesto en jaque su matrimonio. "Me mantengo alejado de los chismes tanto como puedo, pero para mi familia, siento que es importante abordar los rumores recientes que están perjudicando a las personas que amo", comienza la nota publicada en sus redes sociales.

VER GALERÍA

"Hace unas semanas mostré que no estaba en mi juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi compañera de reparto y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haber sabido mejor." "Este no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo", agregó Timberlake. "Pido disculpas a mi increíble esposa y familia por haberles hecho pasar por una situación tan vergonzosa, y estoy centrado en ser el mejor esposo y padre".

-La verdad sobre las fotos de Justin Timberlake que han desatado los rumores de infidelidad

Al final del comunicado, Justin quiso subrayar su trabajo en este proyecto cinematográfico:" Estoy increíblemente orgulloso de trabajar en Palmer y estoy ansioso por seguir trabajando en esta película, además de emocionado de que la gente la vea". La publicación de Justin provocó la reacción de miles deseguidores en Instagram. Además de los likes destacan los comentarios de los fans del cantante quienes aplaudieron el acto de valentía que mostró al hahcer frente a esta situación.

VER GALERÍA

Justin y su compañera de reparto, Alisha Wainwright, están grabando en Nueva Orleans la película, Palmer, y en uno de los descansos del rodaje mientras se divertían entre amigos fueron sorprendidos cogidos de la mano, en una actitud que muchos tildaron de sospechosa por los gestos de ella hacia él tocándole la rodilla o estar cogidos de la mano. A pesar de la atención que que suscitaron estas imágenes, una fuente cercana con conocimiento directo de la situación aseguró en la revista People que las muestras de cariño entre los actores eran "completamente inocentes". "Es un balcón con un grupo de personas y definitivamente no sucedió nada", añadió la fuente. "Él está allí rodando [su película] Palmer, la protagonizan juntos y son geniales. Todos simplemente estaban pasando el rato".

VER GALERÍA

Por su parte y tras revuelo causado, el representante de Alisha también explicó que no había habido nada entre ellos: "No hay validez para esta especulación. Actualmente están trabajando en un proyecto juntos. Los miembros del elenco y el equipo estaban todos juntos y salieron a divertirse". Y continúa: “El vídeo puede malinterpretarse, pero literalmente no pasó nada. Estaban algunos amigos, miembros del equipo, técnicos.... Todos se conocen y estaban pasándolo bien. Están en un balcón abierto en Nueva Orleans y él es famoso. No fue nada".

Loading the player...

Los anillos de compromiso más caros de las 'celebrities

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.