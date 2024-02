Justin Timberlake rompe su regla y habla de su mujer, la actriz Jessica Biel, y de sus dos hijos

A pesar de que siempre se muestra muy celoso de su intimidad y es poco dado a mostrar detalles de su vida privada, Justin Timberlake ha hecho una excepción a esa regla autoimpuesta de apenas hablar de los suyos. "Tengo dos hijos maravillosos que van a ser mi muerte", explica con humor el artista en alusión a los niños que nacieron fruto de su relación con la actriz Jessica Biel. Sobre ella, afirma que es una "gran esposa" y eso le hace sentirse muy "agradecido" por la vida que le ha tocado vivir.

"Estoy simplemente feliz", apostilla el cantante sobre la etapa de plenitud por la que atraviesa: "¿Eso también es polémico hoy en día?", bromeaba a continuación durante su paso por el popular programa televisivo The Graham Norton Show emitido el pasado viernes. A sus 43 años, el que fuera integrante de los NSYNC se declara como un hombre muy familiar y tiene muy claro cuál es su máxima prioridad: sus pequeños Silas (8) y Phineas (3).

Justin está a punto de lanzar (el 15 de marzo) su próximo y esperado álbum llamado Everything I Thought It Was (Todo lo que pensé que era), un título que el propio Timberlake se ha encargado de explicar: "Llegas a un punto en el que te das cuenta de que todas las cosas que te han llevado hasta aquí son hermosas", aseveraba. "Nunca me había tomado la molestia de reflexionar y decirme a mí mismo: '¡Guau! ¡esto es realmente genial!", ha agregado.

El intérprete de Can't Stop the Feeling ha avanzado que llevará su gira mundial Forget Tomorrow a Europa a finales de este año, y que sus dos hijos se unirán a él entonces: "Los llevaré conmigo para esa etapa". El también actor dio esta entrevista en Londres, donde se graba el citado espacio de la cadena BBC, ya que había viajado hasta la capital británica para dar un concierto en la sala Roundhouse. Sin embargo, tuvo que cancelar finalmente el recital debido a una gripe.

Se conocieron personalmente durante la gala de los Globos de Oro de 2007, un flechazo que perdura con el tiempo y lo que le queda todavía. Cuando surgió la chispa, Justin Timberlake había roto con Cameron Díaz mientras que Jessica Biel había hecho lo propio con Chris Evans. Aunque cabía pensar que lo suyo podía ser solo un romance de transición, desde el principio se lo tomaron con mucha calma. Él le pidió salir por teléfono y tuvo que ser tenaz e insistir para que ella le dijera que sí.

Los más de cinco años transcurridos entre aquel encuentro en los Globos de Oro y su posterior boda los pasaron más separados que juntos, ya que cada uno tenía que atender sus ajetreadas agendas profesionales. Se casaron el 19 de octubre de 2012 en Savetrelli di Fassano, Italia, en una de las bodas más románticas que se recuerdan. Jessica estaba espectacular con su vestido rosa palabra de honor de Giambattista Valli. En su camino hacia el altar sonó una canción que Justin compuso en exclusiva para ella, muy lejos de aquella Cry Me a River que le dedicó a su ex, Britney Spears.

Dos años y medio después de contraer matrimonio nació Silas, su primogénito. Phineas, el segundo, vino al mundo en julio de 2020. Tras la llegada de este, el matrimonio atravesó una pequeña crisis que enseguida lograron remontar. Hoy, la pareja se desvive por los dos pequeños, a los que mantienen alejados de los focos mediáticos, y combinan sus exigentes profesiones con la crianza de ambos. Además, es increíble la complicidad que Justin y Jessica desprenden en cada una de sus apariciones sobre la alfombra roja. En su caso, no hay duda, la magia sigue brillando como el primer día.

